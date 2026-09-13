Ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αθάνατος» φώναζαν την στιγμή που το φέρετρο έφτασε στην εκκλησία (vid)

Όσο περνά η ώρα, ο κόσμος στη Νίκαια ολοένα και αυξάνεται, με εκατοντάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη να έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Αγία Τριάδα για να τον αποχαιρετήσουν`

Τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εκφράζουν οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου πραγματοποιείται η λαϊκή αγρυπνία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Όσο περνά η ώρα, το πλήθος αυξάνεται, με τους δρόμους γύρω από την εκκλησία να γεμίζουν από θαυμαστές του τραγουδιστή και ένα διαρκές χειροκρότημα να ακούγεται υπό τον ήχο των τραγουδιών του που παίζουν από ηχεία, με όλους τους παρευρισκόμενους να σιγοτραγουδάνε σε μια συγκινητική στιγμή. Κάποιοι έχουν ανέβει ακόμη και πάνω σε αυτοκίνητα, ενώ κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν τις συγκινητικές στιγμές από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία, με τον κόσμο να πετά λουλούδια και να φωνάζει «Αθάνατος» αποτίοντας φόρο τιμής στον τραγουδιστή που μεγάλωσε στη Νίκαια. Από τον χώρο ακούστηκε για ακόμη μία φορά το τραγούδι «Ώρες Μικρές», που έχει συνδεθεί με την πορεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, τιμώντας τον με κάθε τρόπο.

Στην Αγία Τριάδα έφτασαν και οι γονείς του, Μανώλης και Κλειώ, μαζί με τις δύο κόρες τους, Βάσω και Μαρία. Η οικογένεια εισήλθε στον ναό από πλαϊνή πόρτα, προκειμένου να παραστεί στη λαϊκή αγρυπνία.

Η Νίκαια αποχαιρετά τον «δικό της» Γιώργο

Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν συρρεύσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θαυμαστές του έχουν φτάσει στη Νίκαια ακόμη και με πούλμαν από άλλες περιοχές, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η Νίκαια αποτελούσε την παλιά του γειτονιά, καθώς εκεί μεγάλωσε, ενώ η Αγία Τριάδα ήταν η εκκλησία και η ενορία που αγαπούσε ιδιαίτερα. Για τον λόγο αυτό η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό για το κοινό προσκύνημα.

Η λαϊκή αγρυπνία ξεκίνησε στις 19:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους, συγγενείς και θαυμαστές να βρεθούν κοντά στη σορό του και να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ανακοινώσει ότι η σορός του θα μεταφερόταν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν όσοι το επιθυμούν. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η “λαϊκή αγρύπνια” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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