Γιώργος Μαζωνάκης: Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών «ακυρώνει» τους όρους «κβαντική ιατρική και θεραπεία»

Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ξεκαθαρίζει ότι η «κβαντική ιατρική» δεν αποτελεί αναγνωρισμένο πεδίο της κβαντικής φυσικής.

Την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση για την αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική». Σε ανακοίνωσή της, λίγο πριν από το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή, η Ένωση χαρακτηρίζει τους όρους «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία» ανυπόστατους, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελούν αναγνωρισμένα πεδία της κβαντικής φυσικής.

Η παρέμβαση έγινε μετά τη δημοσιότητα που πήραν στοιχεία από το βιογραφικό της γιατρού που φέρεται να παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Κβαντική Ιατρική» από πανεπιστήμιο της Χαβάης.

Τι αναφέρει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Η Ένωση εξηγεί ότι ο όρος «κβαντικό» αφορά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και ερμηνεύονται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα είναι η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σήραγγας και η κβαντική διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας, όπως σημειώνει, έχουν επιβεβαιωθεί μέσα από συστηματικές και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις, ενώ παράλληλα, η κβαντική φυσική έχει οδηγήσει σε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές, η κβαντική επικοινωνία και το κβαντικό Διαδίκτυο.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στη λεγόμενη «2η Κβαντική Επανάσταση», με εφαρμογές στη βιολογία, την ιατρική και την επεξεργασία της πληροφορίας.

«Ανυπόστατοι όροι» η «κβαντική ιατρική» και η «κβαντική θεραπεία»

Η ΕΕΦ διαχωρίζει τις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής από όρους όπως «κβαντική ιατρική», «κβαντική θεραπεία» και «κβαντική συνείδηση», τους οποίους χαρακτηρίζει ανυπόστατους. Όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένες έννοιες έγιναν ευρύτερα γνωστές μέσα από το έργο του Deepak Chopra, ο οποίος τις εισήγαγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι απόψεις αυτές δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και παράλληλα, σημειώνει ότι ο ίδιος ο Chopra είχε δηλώσει το 2007 πως χρησιμοποίησε τον όρο «κβαντική ιατρική» ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι ο όρος «κβαντική» δεν σχετιζόταν στη συγκεκριμένη περίπτωση με την κβαντική φυσική. Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στο Ig Nobel, το οποίο απονεμήθηκε στον Chopra το 1998, ως σατιρική αναγνώριση απόψεων που αποκτούν δημοσιότητα χωρίς να διαθέτουν επαρκή επιστημονική βάση.

Τα «πτυχία» από το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» της Χαβάης

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών αναφέρει ακόμη ότι τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Όπως υποστηρίζει, το καναδικό Πανεπιστήμιο McGill έχει επισημάνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο γίνεται κατάχρηση της φυσικής για την εκπαίδευση ψευτογιατρών.

Η ΕΕΦ προειδοποιεί γενικότερα για την άκριτη χρήση επιστημονικών όρων με στόχο να προσδίδεται κύρος σε απόψεις που δεν έχουν τεκμηριωθεί. Όπως καταλήγει, η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της πληροφορίας, ιδιαίτερα όταν επιστημονικές έννοιες χρησιμοποιούνται έξω από το πραγματικό τους πλαίσιο.

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