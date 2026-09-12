Εστιατόριο-ορόσημο στις ΗΠΑ έκρυβε ένα παλιό χρυσωρυχείο 9 μέτρων κάτω από το πάτωμά του

Κατά τη διάρκεια εργασιών σε ιστορικό εστιατόριο στη Τζόρτζια, οι ιδιοκτήτες αποκάλυψαν μια παλιά στοά χρυσωρυχείου βάθους 9 μέτρων κάτω από το πάτωμα.

Ένα ιστορικό εστιατόριο και πανδοχείο στην πόλη Νταλόνεγκα της Τζόρτζια των ΗΠΑ έκρυβε για περισσότερο από έναν αιώνα ένα κομμάτι από την ιστορία του αμερικανικού πυρετού του χρυσού. Το Smith House βρίσκεται σε μια περιοχή που συνδέεται με τον πρώτο «πυρετό» του χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές του 19ου αιώνα τότε που ξεκίνησε η μαζική αναζήτηση χρυσού. Η αποκάλυψη έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2006, όταν πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης για την επέκταση του ξενοδοχείου. Ο Φρέντι Γουέλς και η σύζυγός του, Σίρλεϊ, διαχειρίζονταν τότε την επιχείρηση.

Η επέκταση γινόταν σε δύο φάσεις και περιλάμβανε σχέδια για 52 νέα δωμάτια και έναν χώρο εκδηλώσεων που θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 200 άτομα. Κατά την πρώτη φάση, οι εργάτες αφαιρούσαν το τσιμεντένιο δάπεδο της παλιάς κύριας τραπεζαρίας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο μπάνιο. Κάτω από την πλάκα σκυροδέματος εντόπισαν μια μεγάλη κυκλική τρύπα. Όταν την εξέτασαν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε σε μια κάθετη στοά που κατέβαινε κάτω από το κτίριο.

Μια στοά βάθους 9 μέτρων

Η παλιά στοά είχε βάθος περίπου 30 πόδια, δηλαδή 9 μέτρα, και πλάτος περίπου 4 πόδια, περίπου 1,2 μέτρα. Είχε παραμείνει σφραγισμένη και καλυμμένη για περισσότερο από έναν αιώνα. Στο εσωτερικό της, οι εργάτες εντόπισαν μια «φλέβα» χρυσού και χαλαζία στην πλευρά της στοάς. Βρήκαν επίσης αντικείμενα που είχαν πετάξει εκεί παλαιότεροι κάτοικοι, ανάμεσά τους κατάλοιπα από την καθημερινή ζωή τους. Ο Φρέντι Γουέλς δήλωσε στο περιοδικό Garden & Gun ότι υπήρχε ανέκαθεν η παράδοση πως το Smith House είχε χτιστεί πάνω από μια φλέβα χρυσού, όμως η οικογένεια δεν το είχε πιστέψει πραγματικά.

Ο λοχαγός Φρανκ Χολ είχε μετακομίσει από το Βερμόντ στη Νταλόνεγκα το 1868, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Εργάστηκε ως εκπρόσωπος της Boston Massachusetts Company, επιβλέποντας τα χρυσωρυχεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εξόρυξη και επεξεργασία του χρυσού. Το 1884 αγόρασε περίπου ένα εκτάριο γης ανατολικά της κεντρικής πλατείας της πόλης, προκειμένου να χτίσει το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι εργάτες ανακάλυψαν μια φλέβα χρυσού και χαλαζία κάτω από το σημείο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί η κατοικία. Ο Χολ ζήτησε από τον δήμο δικαιώματα εξόρυξης, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε. Ο λόγος ήταν ότι ο θόρυβος από τα μηχανήματα εξόρυξης θα μπορούσε να ενοχλεί τις επιχειρήσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το σπίτι ολοκληρώθηκε, όμως ο Χολ πέθανε από τυφοειδή πυρετό και η φλέβα χρυσού ξεχάστηκε.

Από κατοικία έγινε πανδοχείο

Το 1922, ο Χένρι και η Μπέσι Σμιθ αγόρασαν το ακίνητο και το μετέτρεψαν σε πανσιόν. Διέθετε επτά δωμάτια και δύο κοινά τραπέζια για τους επισκέπτες. Ένα δωμάτιο, μαζί με τρία σπιτικά γεύματα την ημέρα, κόστιζε 1,50 δολάρια. Το τηγανητό κοτόπουλο της Μπέσι, που σερβίρονταν με βουτυρόγαλα, χωριάτικο ζαμπόν και φρέσκα λαχανικά, έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα της επιχείρησης και παραμένει μέχρι σήμερα στο μενού. Το 1946 το ακίνητο πουλήθηκε στην οικογένεια Φράι, η οποία ανέθεσε στον Φρεντ και τη Θέλμα Γουέλς τη λειτουργία του εστιατορίου. Η τραπεζαρία μεταφέρθηκε στο υπόγειο του αρχικού κτιρίου, ακριβώς γύρω από την περιοχή όπου βρισκόταν η κρυμμένη στοά του ορυχείου. Για χρόνια, η οικογένεια Γουέλς σέρβιρε χιλιάδες γεύματα πάνω από την κρυφή στοά, χωρίς να γνωρίζει την ακριβή θέση της.

Η Θέλμα διεύρυνε το μενού και η φήμη του εστιατορίου μεγάλωσε. Επισκέπτες άρχισαν να φτάνουν από ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από άλλες χώρες. Τις Κυριακές, οι πελάτες έφταναν να περιμένουν έως και τρεις ώρες για ένα τραπέζι. Το 1970, η οικογένεια Γουέλς, με επικεφαλής τον γιο τους, Φρέντι, αγόρασε ολόκληρο το Smith House. Ανάμεσα στους τακτικούς πελάτες της Κυριακής ήταν και ο Τρούετ Κάθι, ιδρυτής της Chick-fil-A. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για την ιστορία του εστιατορίου, ορισμένοι συνδέουν τις επισκέψεις του στο Smith House με την έμπνευση για το διάσημο σάντουιτς με κοτόπουλο της αλυσίδας.

Η παλιά στοά έγινε μέρος του εστιατορίου

Μετά την ανακάλυψη του 2006, η οικογένεια Γουέλς ενσωμάτωσε τη στοά στην εμπειρία του εστιατορίου. Σήμερα, το άνοιγμα της παλιάς στοάς αποτελεί το κεντρικό στοιχείο μιας μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της Νταλόνεγκα μέσα στο Smith House. Στην έκθεση παρουσιάζονται αντικείμενα που ανασύρθηκαν από τη στοά, παλιά μπουκάλια και άλλα ευρήματα, μαζί με ενημερωτικά πάνελ για τον «πυρετό του χρυσού» και την ιστορία της περιοχής. Το εστιατόριο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Φρέντι και της Σίρλεϊ Γουέλς, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους

.

Η τραπεζαρία, που το 1922 διέθετε μόλις 22 καρέκλες, έχει πλέον μεγαλώσει και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 350 πελάτες. Στο Smith House εκτίθεται επίσης μια παλιά ταμειακή μηχανή που ανήκε στον Φρανκ Χολ, τον ίδιο άνθρωπο που είχε ζητήσει το 1884 δικαιώματα εξόρυξης της φλέβας χρυσού κάτω από το σπίτι. Η ταμειακή μηχανή διατηρεί ακόμη τον αρχικό μηχανισμό της, ο οποίος μπορούσε να δέχεται χρυσό. Σήμερα, βέβαια, το εστιατόριο δέχεται κανονικά μετρητά και κάρτες, ενώ η παλιά στοά κάτω από το δάπεδο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ιστορίας του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ