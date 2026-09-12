Τεράστια ανακάλυψη: Βρήκαν τα βήματα ενός Τυραννόσαυρου 66,5 εκατ. χρόνια μετά

Επιστήμονες εντόπισαν στη Βόρεια Ντακότα τέσσερα τεράστια αποτυπώματα που πιθανότατα ανήκουν σε ενήλικο T. rex.

Για 66,5 εκατομμύρια χρόνια ήταν θαμμένα κάτω από το έδαφος της Βόρειας Ντακότα. Τέσσερα τεράστια αποτυπώματα, το ένα πίσω από το άλλο, περίμεναν μέχρι να τα παρατηρήσει ένας καθηγητής Λυκείου που έψαχνε απολιθώματα. Τώρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έχουν μπροστά τους κάτι που δεν είχαν δει ποτέ ξανά: μια ολόκληρη διαδρομή που πιθανότατα άφησε ένας ενήλικος Tyrannosaurus rex.

Η ανακάλυψη έγινε το 2025 από τον Κεντ Χαπς, καθηγητή Λυκείου και ερασιτέχνη κυνηγό απολιθωμάτων, ο οποίος έχει περάσει περίπου τρεις δεκαετίες αναζητώντας ίχνη προϊστορικών ζώων. Εκείνη την ημέρα βρισκόταν στα badlands της Βόρειας Ντακότα και, καθώς αναζητούσε έναν ευκολότερο δρόμο για να βγει από μια στενή κοιλάδα, παρατήρησε κάτι που του φάνηκε παράξενο στο έδαφος.

Το σχήμα έμοιαζε με τρία τεράστια δάχτυλα. Ο Χαπς κατάλαβε αμέσως ότι μπορεί να είχε μπροστά του κάτι εξαιρετικά σπάνιο και έστειλε μήνυμα στον παλαιοντολόγο Τάιλερ Λάισον: «Μόλις βρήκα αποτύπωμα T. rex!».

Τέσσερα τεράστια ίχνη

Ο Λάισον αρχικά ήταν επιφυλακτικός. Και υπήρχε σοβαρός λόγος γι' αυτό. Τα αποτυπώματα ενήλικων T. rex είναι εξαιρετικά σπάνια. Μέχρι σήμερα είχαν αναφερθεί μόνο μεμονωμένα ίχνη που αποδίδονται σε ενήλικους Τυραννόσαυρους, ενώ δεν υπήρχε καταγεγραμμένη σειρά διαδοχικών βημάτων που να μπορούσε να αποδοθεί σε ένα ενήλικο T. rex.

Η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε τέσσερα μεγάλα τριδάκτυλα αποτυπώματα, δύο από το αριστερό και δύο από το δεξί πόδι, σε μια διαδρομή περίπου επτά μέτρων.

Κάθε αποτύπωμα έχει μήκος περίπου ένα μέτρο και πλάτος έως 80 εκατοστά. Το μέγεθος, το σχήμα των δακτύλων, η ηλικία των πετρωμάτων και η συγκεκριμένη περιοχή οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο πιθανότερος δημιουργός τους ήταν ένας ενήλικος Tyrannosaurus rex.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Οι επιφάνειες των αποτυπωμάτων έχουν υποστεί σημαντικές ρωγμές και δεν διατηρούν αρκετές λεπτομέρειες της ανατομίας του ποδιού. Γι' αυτό η επιστημονική εργασία μιλά για ίχνη «πιθανότατα» αποδιδόμενα σε ενήλικο T. rex.

Πώς περπατούσε

Το πραγματικά σημαντικό στοιχείο της ανακάλυψης δεν είναι μόνο το μέγεθος των πατημασιών. Τα οστά μπορούν να δείξουν στους επιστήμονες πώς ήταν κατασκευασμένος ένας T. rex. Τα ίχνη, όμως, μπορούν να τους δείξουν πώς κινούνταν.

Η απόσταση ανάμεσα στα αποτυπώματα επιτρέπει μια εκτίμηση της κίνησής του. Οι ερευνητές υπολόγισαν ταχύτητα περίπου 1,5 έως 2 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 5,4 έως 7,2 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν πρόκειται για κυνήγι ή τρέξιμο, αλλά για έναν σχετικά ήρεμο βηματισμό ενός τεράστιου αρπακτικού.

Τα ίχνη δημιουργήθηκαν στον σχηματισμό Hell Creek, μια περιοχή που πριν από περίπου 66,5 εκατομμύρια χρόνια ήταν ένα υγρό τοπίο με ποτάμια, ρυάκια, δάση και βάλτους. Εκεί έχουν βρεθεί πολλά οστά T. rex, όμως τα ίχνη δεινοσαύρων είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πατημασιές διατηρήθηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι αρχικές κοιλότητες γέμισαν με λεπτόκοκκο ψαμμίτη και στη συνέχεια τα υπόγεια νερά μετέφεραν ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο σκλήρυνε το υλικό. Με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, τα πιο μαλακά πετρώματα γύρω τους διαβρώθηκαν και αποκάλυψαν ουσιαστικά τα αποτυπώματα-καλούπια του ζώου.

Οι ερευνητές σάρωσαν την περιοχή σε τρεις διαστάσεις με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, δημιουργώντας ψηφιακά μοντέλα που επιτρέπουν την αναλυτική μελέτη των ιχνών χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ολόκληρο το εύρημα.

Και η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Τρία από τα αποτυπώματα αναμένεται να μεταφερθούν με ελικόπτερο στο Denver Museum of Nature & Science για περαιτέρω μελέτη και διατήρηση.

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