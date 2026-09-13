Το παρεκκλήσι στο κέντρο της Αθήνας που ήταν μπαρουταποθήκη για τους αγωνιστές του 1821

Στην οδό Μητροπόλεως, λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία Συντάγματος, φωλιάζει ένα κομμάτι της Ιστορίας μας που όλοι έχουμε προσπεράσει δίνοντας ελάχιστη σημασία.

Εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, βρίσκεται ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, κρυμμένο ανάμεσα σε πολυόροφα κτίρια.

Στο ίδιο σημείο που κάποτε υπήρχε ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, χτίστηκε τον 16ο αιώνα περίπου το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr