Τρύγος με drones στη Γαλικία: «Κάνουμε σε 10 ώρες την δουλειά 2,5 ημερών»

Ένα drone μετέφερε 12.000 κιλά σταφυλιών σε μία ημέρα στη Γαλικία, βοηθώντας τους εργάτες να διπλασιάσουν την παραγωγικότητά τους στον δύσκολο τρύγο.

Η τεχνολογία κάνει πλέον την εμφάνισή της ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη, όπως ένας απόκρημνος αμπελώνας της Γαλικίας. Η φετινή περίοδος του τρύγου στη Ribeira Sacra αναμένεται να μείνει στην ιστορία, καθώς για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drones για την μεταφορά κιβωτίων με σταφύλια από σημεία όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η νέα πρακτική φαίνεται ήδη να εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και να περιορίζει την σωματική καταπόνηση των εργατών, σε αυτό που είναι γνωστό ως «ηρωικός τρύγος», λόγω των ιδιαίτερα απότομων και δύσβατων αμπελώνων. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η Adega Vella, οινοποιείο στην A Teixeira της Ourense, το οποίο καλλιεργεί 12 εκτάρια αμπελώνων στη Vilachá de Salvadur, στον δήμο A Pobra do Brollón.

Εκεί, ένα drone ανέλαβε μεγάλο μέρος της μεταφοράς των σταφυλιών από μία από τις πιο δύσβατες περιοχές της Ribeira Sacra. Διπλασιάσαμε την απόδοση ανά κιλό για κάθε εργαζόμενο σε αυτόν τον αμπελώνα, όπως δήλωσε ο οινοποιός Yago Feijóo Borrajo. Όπως εξήγησε, οι 28 εργάτες μπορούσαν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην συγκομιδή, ενώ το drone μετέφερε τα φορτία μέχρι το φορτηγό, το οποίο βρισκόταν δίπλα στον δρόμο.

12 τόνοι σταφύλια σε μία ημέρα

Η διαφορά στον χρόνο ήταν εντυπωσιακή με τον οινοποιό να λέει ότι κάνανε σε δέκα ώρες την δουλειά που συνήθως μας έπαιρνε δυόμισι ημέρες.

Μέσα σε μία μόνο ημέρα συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν 12.000 κιλά σταφυλιών, καθώς το drone, το οποίο χειριζόταν η εταιρεία Bosquiman Ingenia, που ειδικεύεται στα αγροτικά drones, μπορούσε να μεταφέρει περίπου 80 κιλά σε κάθε πτήση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργάτες γλίτωσαν την χειρωνακτική μεταφορά έως και 24.000 κιλών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Από το ρυθμιστικό συμβούλιο της Ονομασίας Προέλευσης Ribeira Sacra εκτιμούν ότι η εικόνα των drones πάνω από τους αμπελώνες μπορεί να γίνει συνηθισμένη στον γαλικιανό τρύγο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η τεχνολογία αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω και οι χειριστές να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία.

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