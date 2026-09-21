«Δεν θα το έκανα ποτέ»: Διχασμός για τον παγωμένο καφέ στις συνεντεύξεις εργασίας – Είναι δείγμα ερασιτεχνισμού;

Βίντεο στο TikTok άναψε τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού, με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεντεύξεις εργασίας κρατώντας παγωμένο καφέ.

Το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς σε μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας έναν παγωμένο καφέ αποτελεί το νέο θέμα συζήτησης που έχει γίνει viral στο TikTok.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο λογαριασμός @caitlinrecruiter αποκάλυψε πως αρκετοί υποψήφιοι, κυρίως από τη γενιά Gen Z, εμφανίζονται στις συνεντεύξεις εργασίας συνοδευόμενοι από το αγαπημένο τους ρόφημα.

Η οπτική των υπευθύνων προσλήψεων

Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση που προκαλεί αυτή η συνήθεια. «Όταν εμφανίζεσαι με έναν παγωμένο καφέ ή ένα λάτε, δίνεις την εντύπωση από στον εργοδότη σου πως αυτή η συνέντευξη είναι απλώς άλλη μία στάση στη λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων. Φαίνεται σαν να πήγες πρώτα για ψώνια, μετά για καφέ, τώρα περνάς από τη συνέντευξη και μετά συνεχίζεις για το επόμενο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε πως η συμπεριφορά αυτή θεωρείται υπερβολικά χαλαρή και δεν βοηθά τον υποψήφιο να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του στο σύντομο παράθυρο των 30 με 45 λεπτών που διαρκεί η συνάντηση: «Μην εμφανίζεστε με παγωμένο καφέ. Πείτε τον νωρίτερα ή μετατρέψτε τον σε επιβράβευση για μετά τη συνέντευξη. Μην μπαίνετε με άνεση κρατώντας τον καφέ, γιατί φαίνεται απλώς σαν να μην προλάβατε να τον τελειώσετε νωρίτερα», κατέληξε.

Η διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, πυροδοτώντας έντονο διάλογο. Πολλοί εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς υπερασπίστηκαν τη συνήθειά τους στα σχόλια. «Χρειάζεστε υπαλλήλους ή όχι;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς καθημερινά στη δουλειά με έναν παγωμένο καφέ, οπότε τουλάχιστον ξέρουν τι να περιμένουν». Κάποιος άλλος σημείωσε: «Πράγματι είναι απλώς μια στάση στο πρόγραμμά μου. Η δουλειά και οι συνεντεύξεις δεν είναι όλη μου η ζωή. Ήμαρτον, η κριτική αυτή είναι παράξενη», ενώ υπήρξαν και φωνές που ζήτησαν να ξεπεραστούν οι παρωχημένες αντιλήψεις για τις πρώτες εντυπώσεις.

Στον αντίποδα, αρκετοί παλαιότεροι χρήστες, κυρίως Millennials, συμφώνησαν απόλυτα με τη θέση της Κέιτλιν: «Ως επαγγελματίας, δεν θα εμφανιζόμουν ποτέ με ποτό στο χέρι. Όχι μόνο για λόγους εικόνας, αλλά επειδή χρειάζομαι τα χέρια μου ελεύθερα για να ανοίξω πόρτες, να κάνω χειραψία ή να κρατήσω σημειώσεις. Δεν θέλω να κρατώ ένα ιδρωμένο ποτήρι. Το ρόφημα είναι για μετά», σχολίασε χρήστης, ενώ άλλοι τόνισαν πως τα σχόλια αποδεικνύουν την απώλεια της έννοιας του επαγγελματισμού.

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