Είναι ήδη η 2η πιο δημοφιλής εφαρμογή στις ΗΠΑ με 83.000 λήψεις: Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ευρώπη

Η Meta λανσάρει το Muse στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν έναν πολύ εξελιγμένο συνομιλητή: κάνουμε μια ερώτηση, παίρνουμε μια απάντηση και στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά. Η Meta θέλει να αλλάξει αυτή τη σχέση και λανσάρει στις ΗΠΑ ένα AI που δεν περιορίζεται στο να μιλά μαζί σου, αλλά μπορεί να αναλαμβάνει ολόκληρες εργασίες.

Το όνομά του είναι Muse και η Meta το παρουσιάζει ως έναν προσωπικό AI agent. Του λες τι θέλεις να πετύχεις και εκείνο μπορεί να οργανώσει τα βήματα και να προχωρήσει μόνο του, αντί να χρειάζεται να του δίνεις ξεχωριστή εντολή για κάθε ενέργεια. Η εφαρμογή κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες ξεπέρασε τις 83.000 λήψεις στο αμερικανικό App Store, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση των κορυφαίων εφαρμογών. Στο Android, ωστόσο, η εικόνα είναι πολύ πιο συγκρατημένη.

Δεν είναι άλλο ένα chatbot

Η διαφορά του Muse βρίσκεται στο τι μπορεί να κάνει αφού του δώσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιείς. Η Meta αναφέρει ότι μπορεί να αναλάβει εργασίες όπως η αποστολή email ή η οργάνωση ενός ταξιδιού, ενώ μπορεί να μετατρέπει έναν μεγαλύτερο στόχο σε συγκεκριμένο πλάνο δράσης και να συνεχίζει τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση.

Το σύστημα μπορεί επίσης να συνδέεται με εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο χρήστης καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι η AI αποκτά πολύ περισσότερο προσωπικό context: μπορεί να γνωρίζει τι έχεις στο ημερολόγιό σου, τι συζητάς, ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείς και ποιες προτιμήσεις έχεις, ώστε να προσαρμόζει τις ενέργειές της.

Η Meta δίνει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: αν έχεις αποθηκεύσει στο Instagram ένα βίντεο με μια συνταγή, το Muse μπορεί να το μετατρέψει σε λίστα αγορών, να προτείνει μενού για ένα τραπέζι και να θυμάται διατροφικές προτιμήσεις των καλεσμένων σου πριν βοηθήσει στην οργάνωση.

Το μεγάλο ερώτημα

Όσο πιο χρήσιμο γίνεται ένα τέτοιο σύστημα, τόσο περισσότερα δεδομένα χρειάζεται. Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα της Meta.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το Muse Secure VM, ένα ξεχωριστό εικονικό περιβάλλον όπου λειτουργεί ο agent και αποθηκεύονται τα δεδομένα και τα διαπιστευτήρια που χρειάζεται. Υπάρχει επίσης δεύτερος agent, ο Sentinel, ο οποίος ελέγχει τις ενέργειες του Muse και απαιτεί την έγκριση του χρήστη για ευαίσθητες πράξεις, όπως η αποστολή email ή μια αγορά.

Παρόλα αυτά, η ιδέα ενός AI που μπορεί να «βλέπει» μεγάλο μέρος της ψηφιακής ζωής ενός ανθρώπου δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα ιδιωτικότητας. Σε δοκιμή του Muse, το The Verge διαπίστωσε πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η πρόσβαση της εφαρμογής σε προσωπικές πληροφορίες, κάτι που αναδεικνύει το ζήτημα της εμπιστοσύνης ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη νέα τεχνολογία.

Η Ευρώπη περιμένει

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον για τους Έλληνες χρήστες. Το Muse έχει ξεκινήσει να διατίθεται στις ΗΠΑ για iPhone, Android και μέσω του muse.ai, όμως η Meta δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι μπορούν μόνο να παρακολουθούν το πείραμα από απόσταση. Αν το Muse πετύχει, όμως, μπορεί να δείχνει προς τα πού κατευθύνεται η επόμενη γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης: όχι σε ένα πρόγραμμα που απαντά στις ερωτήσεις μας, αλλά σε έναν ψηφιακό βοηθό που αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά για εμάς.

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