Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα
Στην Κένυα, μια νεαρή επιχειρηματίας ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό ρομποτικό χέρι ικανό να μετατρέπει τη φωνή ενός δασκάλου σε νοηματική γλώσσα, προσφέροντας νέα εκπαιδευτική διέξοδο σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Στη χώρα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 300.000 παιδιά με προβλήματα ακοής, εκ των οποίων μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι εγγεγραμμένο σε σχολεία, καθώς η Κένυα στερείται τυποποιημένης νοηματικής γλώσσας, καθιστώντας δύσκολη τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες.
Η εταιρεία ZeroBionic ιδρύθηκε από την 22χρονη Norah Kimathi με στόχο να επιτρέψει σε αυτούς τους μαθητές να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν νοηματική, διευρύνοντας σημαντικά τις ευκαιρίες μάθησής τους. Κάθε ρομποτικό χέρι κατασκευάζεται με τεχνολογία 3D printing από ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα και πωλείται προς 350 δολάρια, διαθέτοντας διάρκεια ζωής τριών ετών χωρίς συντήρηση, ενώ ήδη έχουν διατεθεί 78 μονάδες.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Είναι ήδη η 2η πιο δημοφιλής εφαρμογή στις ΗΠΑ με 83.000 λήψεις: Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ευρώπη
- Ινδία: Επιστήμονες δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας ανθρώπινα περιττώματα
- Σχεδόν 5 μισθοί για ένα iPhone: Το «βαρβάτο» μοντέλο της Apple που κοστίζει 3.839 ευρώ