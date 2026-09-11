Απολύθηκε και έλαβε 242.000€ αποζημίωση ενώ δεν δικαιούταν τίποτα: Το νομικό λάθος που έγινε μάθημα για τις εταιρείες

Η εταιρεία θεωρούσε ότι είχε απολύσει νόμιμα έναν εργαζόμενο για «σοβαρό παράπτωμα», όμως έξι χρόνια δικαστικής μάχης αργότερα, η απόλυση κρίθηκε άκυρη.

Ένα φαινομενικά απλό διοικητικό λάθος σε μια επιστολή απόλυσης κόστισε τελικά 242.595€ σε μια εταιρεία στη Γαλλία, έπειτα από μια δικαστική διαμάχη που κράτησε έξι χρόνια. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 2020, όταν ένας διευθυντής πωλήσεων, ο οποίος εργαζόταν από το 1998 σε γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Κυανή Ακτή, απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

Η εταιρεία του καταλόγισε σοβαρό παράπτωμα, το οποίο, εφόσον αποδεικνυόταν, θα σήμαινε ότι ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούνταν ούτε προειδοποίηση ούτε τη συνήθη αποζημίωση απόλυσης. Ο ίδιος, ωστόσο, αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να αμφισβητήσει την απόλυσή του.

Η υπογραφή που ανέτρεψε την υπόθεση

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν τα δικαστήρια εξέτασαν την ίδια την επιστολή της απόλυσης και διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο που είχε υπογράψει το έγγραφο δεν είχε εργασιακή σχέση με την εταιρεία ούτε διέθετε νόμιμη εξουσιοδότηση για να την εκπροσωπεί. Επρόκειτο, δηλαδή, για εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος δεν ανήκε στην εταιρεία που είχε προχωρήσει στην απόλυση.

Έτσι η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας όπου οι δικαστές δεν χρειάστηκε καν να εξετάσουν αν το υποτιθέμενο σοβαρό παράπτωμα του εργαζομένου ήταν πραγματικό ή επαρκές για την απόλυσή του, καθώς το πρόβλημα βρισκόταν νωρίτερα: από τη στιγμή που η γνωστοποίηση της απόλυσης είχε υπογραφεί από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, η διαδικασία θεωρήθηκε νομικά άκυρη από την αρχή.

Το λάθος κόστισε 242.595 ευρώ

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η έλλειψη έγκυρης υπογραφής σήμαινε ότι η απόλυση δεν στηριζόταν σε πραγματική και σοβαρή αιτία και έτσι, η εταιρεία κλήθηκε τελικά να καταβάλει συνολικά 242.595€ σε αποζημιώσεις.

Η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και η πιο μικρή τυπική λεπτομέρεια στις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού. Για την εταιρεία, μια απόλυση που θεωρούσε ότι βασιζόταν σε σοβαρό παράπτωμα κατέληξε σε μια πολυετή δικαστική μάχη και έναν λογαριασμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όλα εξαιτίας μιας υπογραφής από το λάθος πρόσωπο.

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