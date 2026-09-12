Το πρώτο Αirbnb των Βαλκανίων ήταν ένα παλάτι στην Βάρνα της Βουλγαρίας

Δεκαετίες πριν τα Airbnb, ένας Έλληνας επιχειρηματίας σκέφτηκε το μέλλον και αξιοποίησε ένα παλάτι στην Βουλγαρία (!)

Το τεύχος 30 του περιοδικού Ταχυδρόμος, εν έτει 1989 (τιμή 350 δραχμές) μας ταξιδεύει στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ της Τίνας Πολίτη με τον σούπερ προβοκατόρικο τίτλο (που θα μπορούσε να είναι τίτλος κάποιου κωμικού φιλμ νουάρ) «Ένας Έλληνας στις Παντόφλες του Τ. Ζίβκοφ» πώς Το θερινό ανάκτορο του Βασιλιά και η έπαυλη του (πρώην προέδρου της Βουλγαρίας) Ζίφκοφ νοικιάζονται σε τουρίστες έναντι 150 δολαρίων. Μοιάζει κάπως γνώριμο το μοτίβο; Θα το εξετάσουμε.

Το ταξίδι έχει μια και μοναδική στάση στο Ευξείνογκράντ της Βουλγαρίας, εκεί όπου μαθαίνουμε ότι τα ανάκτορα και οι επαύλεις των πρώην βασιλεών και αργότερα κομμουνιστικών ηγετών, μετατρέπονται σε τουριστικά θέρετρα.

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