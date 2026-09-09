Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: Έλεγχος στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση – Τι είναι η διαδικασία και ποιοι οι κίνδυνοι

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε έλεγχο στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση που φέρεται να είχε προηγηθεί.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έλεγχος στο ιατρείο όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πληροφορία ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου θα πρέπει να προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε «υποτιθέμενη κλινική», κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που, όπως σημείωσε, «λέγεται πλασμαφαίρεσης». Ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και σημείωσε πως η άδεια του συγκεκριμένου χώρου ήταν για απλό παθολογικό ιατρείο.

Όπως ανέφερε, σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να πραγματοποιήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. «Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε», ανέφερε ο υπουργός, καλώντας παράλληλα τους ασθενείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα, ενώ τα αιμοσφαίρια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με υγρό αντικατάστασης, όπως φυσιολογικό ορό ή αλβουμίνη. Η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Στόχος της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης είναι να απομακρυνθούν από το πλάσμα ουσίες που μπορεί να συμβάλλουν σε μια ασθένεια, όπως συγκεκριμένα αντισώματα, τοξίνες ή άλλες πρωτεΐνες. Πρόκειται για καθιερωμένη ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και, σύμφωνα με το ιατρικό υλικό, θεωρείται ασφαλής όταν πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως σε συγκεκριμένες παθήσεις και όχι ως μια γενική διαδικασία για τη βελτίωση της υγείας. Μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνονται ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές παθήσεις, διαταραχές του αίματος και νεφρικές παθήσεις. Η απόφαση για τη χρήση της λαμβάνεται ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, το ιατρικό ιστορικό και το αναμενόμενο όφελος. Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγεται όταν άλλες θεραπείες δεν έχουν αποδώσει επαρκώς ή όταν απαιτείται γρήγορη απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα.

Πώς πραγματοποιείται

Πριν από τη διαδικασία γίνεται ιατρική αξιολόγηση και στη συνέχεια τοποθετείται φλεβική γραμμή, μέσω της οποίας λαμβάνεται το αίμα. Το ειδικό μηχάνημα διαχωρίζει το πλάσμα από τα αιμοσφαίρια. Τα αιμοσφαίρια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του πλάσματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ασθενής παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως κάθε ιατρική πράξη, έτσι και η πλασμαφαίρεση μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές. Μεταξύ των συχνότερων προβλημάτων που αναφέρονται είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η κόπωση, ο πονοκέφαλος, η ναυτία και οι μελανιές στο σημείο της φλεβικής πρόσβασης. Πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώξεις, διαταραχές των ηλεκτρολυτών και προβλήματα στην πήξη του αίματος. Το ιατρικό υλικό αναφέρει επίσης ως σπάνιες επιπλοκές τη σοβαρή υποασβεστιαιμία, ορισμένες καρδιακές επιπλοκές και την αναφυλαξία. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία απαιτεί ιατρική αξιολόγηση πριν από την πραγματοποίησή της, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, όπως σοβαρή υπόταση, σοβαρή αναιμία, διαταραχές πήξης ή σοβαρή καρδιοπάθεια.

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