Η ταινία τρόμου που το Βατικανό καταδίκασε ως «προσβολή»: 55 χρόνια μετά προβάλλεται για πρώτη φορά νόμιμα

Για περισσότερα από 50 χρόνια η ταινία παρέμενε εκτός κινηματογράφου, μετά την έντονη κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία της το 1971, τώρα όμως επιστρέφει αποκατεστημένο σε 4K.

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες τρόμου στην ιστορία του βρετανικού κινηματογράφου επιστρέφει στις αίθουσες, 55 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Με την λογοκρισία εκείνης της εποχής να αποτελεί παρελθόν, η ταινία ετοιμάζεται να επιστρέψει νόμιμα στους κινηματογράφους.

Το The Devils του Ken Russell κυκλοφόρησε το 1971 και προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, όπως στην Βρετανία που έλαβε την αυστηρή ταξινόμηση X, ενώ χρειάστηκε να υποστεί περικοπές προκειμένου να μπορεί καν να προβληθεί στο κοινό. Η ταινία περιείχε έντονο θρησκευτικό υλικό και σεξουαλικές αναφορές, προκαλώντας την οργή της Καθολικής Εκκλησίας, με τις αντιδράσεις να φτάνουν μέχρι το Βατικανό, το οποίο είχε χαρακτηρίσει την ταινία «προσβολή για τον κινηματογράφο».

Η ταινία που σόκαρε το 1971

Το The Devils, με πρωταγωνιστές τους Oliver Reed και Vanessa Redgrave, βασίζεται σε μια φαινομενικά πραγματική ιστορία του 17ου αιώνα, γύρω από τον Γάλλο ιερέα Urbain Grandier, ο οποίος στην ταινία, κατηγορείται ότι έθεσε τις μοναχές υπό κάποια μορφή ξορκιού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μαζική υστερία και μια σειρά από ακραία γεγονότα.

Η θεματολογία της ταινίας και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη θρησκεία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Η Ann Guarino της New York Daily News είχε χαρακτηρίσει το φιλμ εξαιρετικά «αντι-καθολικό», ενώ ο Charles Champlin των Los Angeles Times το είχε χαρακτηρίσει «αντι-ανθρώπινο».

Πλέον, το The Devils έχει υποστεί εκτεταμένη αποκατάσταση και πρόκειται να επιστρέψει σε πολύ υψηλότερη ποιότητα εικόνας, ενώ η Warner Bros, επιβεβαίωσε ότι αποκαταστάθηκαν περισσότερα από 164.472 καρέ φιλμ 35mm για τη νέα έκδοση.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Guillermo del Toro χαιρέτισε την αποκατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αποκατάσταση του υλικού είναι σαν να καθαρίζεις την Καπέλα Σιστίνα με το σάλιο σου. Δεν είχα δει ποτέ την ταινία μέχρι που είδα αυτή την αποκατάσταση».

Επιστρέφει σε 4K

Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου 2026 στις ΗΠΑ και στις 30 Οκτωβρίου 2026 στη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου θα προβληθεί στους κινηματογράφους από το BFI Distribution και την Warner Bros. Clockwork, με την νέα 4K εκδοχή να παρουσιάζεται ως η οριστική αποκατάσταση της ταινίας.

Ο Stuart Brown, διευθυντής Προγράμματος και Διανομής του BFI, χαρακτήρισε το The Devils ως «ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα του βρετανικού κινηματογράφου», κάνοντας λόγο για μια ταινία εκπληκτικής φαντασίας, συγκλονιστικής δύναμης και εκθαμβωτικής καλλιτεχνικής αρτιότητας.

Όπως ανέφερε, η νέα αποκατάσταση αναδεικνύει εκ νέου την καλλιτεχνική δουλειά των Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Derek Jarman και των υπόλοιπων συντελεστών. Η επιστροφή της ταινίας έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με κάποιους χρήστες στο X να γράφουν ότι πρόκειται για «τρελή ταινία», ενώ άλλος έγραψε ότι την είχε παρακολουθήσει δύο φορές σε κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του ’80, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη».

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