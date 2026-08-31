Η εκδίκηση του Κογιότ: Η νέα ταινία των Looney Tunes μόλις ξεπέρασε την «Οδύσσεια» και τον Ρίντλεϊ Σκοτ

Πιστέψτε το ή όχι, η νέα ταινία με τον αγαπημένο Wile E. Coyote των Looney Tunes, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το Σαββατοκύριακο το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν.

Aπό τη μία έχουμε ένα ομηρικό αριστούργημα που έρχεται να ξεφύγει από την πεπατημένη, και να ανατρέψει τη δογματική αποτύπωση του αρχετυπικού έπους, και από την άλλη έχουμε την Οδύσσεια, του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πιστέψτε το ή όχι, η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Wile E. Coyote των Looney Tunes, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το Σαββατοκύριακο στα ταμία των ΗΠΑ το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και τον Ρίντλεϊ Σκοτ.

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