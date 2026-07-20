Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο: Έκλεισαν «ραντεβού» για διαφορές (vid)

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρόνης από συνομήλική της στο Ηράκλειο, αφού κανόνισαν ραντεβού για να «λύσουν» τις διαφορές τους.

Σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας από άλλες ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/7) στην οδό Εφέσου, όταν οι εμπλεκόμενες κανόνισαν τηλεφωνικό ραντεβού με το θύμα προκειμένου να «λύσουν» τις προσωπικές τους διαφορές. Η συνάντηση μετατράπηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση, οδηγώντας τη νεαρή στο νοσοκομείο και τις αστυνομικές αρχές σε συλλήψεις.

Βιντεοσκοπήθηκε από άλλη ανήλικη ο ξυλοδαρμός: Έδινε οδηγίες στην άλλη

Όπως καταγράφεται στο υλικό, η 15χρονη δέχθηκε αρχικά γροθιές και κλωτσιές από ανήλικη κοπέλα. Στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, με την επιτιθέμενη να την ακινητοποιεί κρατώντας της το κεφάλι και καταφέρνοντάς της διαδοχικά χτυπήματα.

Την ίδια στιγμή, μια άλλη 15χρονη βιντεοσκοπούσε τη βίαιη σκηνή με το κινητό της τηλέφωνο, δίνοντας μάλιστα οδηγίες και παροτρύνοντας τις δράστιδες. Το επεισόδιο έληξε μόνο όταν δύο άνδρες επενέβησαν και μπήκαν ανάμεσά τους για να τις χωρίσουν.

Συνελήφθησαν οι δράστιδες: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς τους

Η 15χρονη μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες και προληπτικές εξετάσεις, με τους γιατρούς να είναι αυτοί που ενημέρωσαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 14χρονη που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και η 15χρονη που κατέγραφε το περιστατικό, οι οποίες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας (20/7).

Παράλληλα, μια 16χρονη που επίσης εμπλέκεται διέφυγε τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναζητείται, ενώ οι γονείς των κοριτσιών αφέθηκαν ελεύθεροι. Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων που ανέλαβε την προανάκριση.

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