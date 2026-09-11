Ο κακός χαμός στον Κορυδαλλό: Οδηγοί ΙΧ και μηχανής πλακώθηκαν στο ξύλο έπειτα από καταδίωξη (vid)

Φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλλη μετατράπηκε σε άγρια καταδίωξη και εν τέλει σε ξύλο στη μέση του δρόμου, με έναν τραυματία και τρεις συλλήψεις.

Επεισοδιακή καταδίωξη και, τέλος, άγριος καβγάς εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (10/9), γύρω στις 21:00, ξεκινώντας από την περιοχή του Κορυδαλλού.

Όλα άρχισαν στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, όταν ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, ενεπλάκη σε έντονο φραστικό επεισόδιο με αναβάτη μοτοσικλέτας. Η λεκτική διαμάχη ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα τα οχήματα να εμπλακούν σε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Άγρια συμπλοκή στην Πέτρου Ράλλη

Το «κυνηγητό» κατέληξε στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κέκροπος, όπου η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν πλέον δύο άτομα, έκλεισε απότομα τον δρόμο στο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ΙΧ χτύπησε τη μηχανή, εκτρέποντάς την προς το πεζοδρόμιο όπου και προσέκρουσε πάνω σε μια κολώνα. Η βίαιη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η κατάσταση ξέφυγε όταν ξέσπασε νέος διαπληκτισμός και τα δύο άτομα της μοτοσικλέτας επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου. Στο σημείο κατέφθασαν γρήγορα πρόσθετα άτομα που επέβαιναν σε δεύτερη μοτοσικλέτα καθώς και σε άλλο ένα ΙΧ, με αποτέλεσμα ο καβγάς να μετατραπεί σε γενικευμένη συμπλοκή.

Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε συνολικά σε πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα ενός εμπλεκόμενου ατόμου.

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