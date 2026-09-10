Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια κατά την ανακαίνιση της κουζίνας σε παλιό «αρχοντικό»: Ένα εκτιμήθηκε αρκετές χιλιάδες δολάρια

Τα νομίσματα, που χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814, εντοπίστηκαν σε ιστορικό σπίτι στο Marblehead της Μασαχουσέτης και συνδέθηκαν με έμπορο που είχε πλοία στο εμπόριο των Δυτικών Ινδιών

Έναν μικρό θησαυρό με 82 νομίσματα, θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια, αποκάλυψε η ανακαίνιση μιας ιστορικής κατοικίας στο Marblehead της Μασαχουσέτης. Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814 και ορισμένα εκτιμήθηκαν σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Τα βρήκαν όταν έσκαβαν για τα θεμέλια της νέας κουζίνας

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών σε ένα ιστορικό σπίτι, όταν συνεργεία έσκαβαν περίπου τέσσερα πόδια, δηλαδή περίπου 1,2 μέτρα, στο έδαφος προκειμένου να δημιουργήσουν νέα θεμέλια για την κουζίνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περισσότερα από 80 νομίσματα, τα οποία είχαν παραμείνει θαμμένα για περίπου δύο αιώνες. Η Numismatic Guaranty Company (NGC) εξέτασε και πιστοποίησε συνολικά 82 νομίσματα από το εύρημα. Σε ορισμένα από αυτά δόθηκε επίσης ειδική πιστοποίηση που καταγράφει ότι προέρχονται από την ανασκαφή στο Marblehead.

Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814 και προέρχονται κυρίως από νομισματοκοπεία της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, μεταξύ άλλων από το Μεξικό, την Κολομβία, την Ισπανία, τη Χιλή, το Περού και τη Βολιβία. Στο εύρημα υπήρχαν επίσης νομίσματα από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα χρυσό νόμισμα εκτιμήθηκε έως 10.000 δολάρια

Ανάμεσα στα σημαντικότερα νομίσματα της συλλογής ήταν ένα μεξικανικό χρυσό νόμισμα των 8 εσκούδων, του 1764, που κόπηκε στο νομισματοκοπείο του Μεξικού. Το συγκεκριμένο νόμισμα, με την απεικόνιση του Κάρολου Γ΄, πιστοποιήθηκε από την NGC με βαθμό AU 55 και είχε εκτιμώμενη αξία μεταξύ 7.000 και 10.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NGC, μόλις τρία αντίστοιχα νομίσματα καταγράφονταν στο Census της εταιρείας και το συγκεκριμένο ήταν μεταξύ των υψηλότερα βαθμολογημένων.

Ένα ακόμη σημαντικό νόμισμα ήταν ένα κολομβιανό χρυσό 8 εσκούδων του 1789, επίσης σε βαθμό AU 55, το οποίο εκτιμήθηκε μεταξύ 2.000 και 2.500 δολαρίων. Σε αυτό απεικονίζεται ο Κάρολος Δ΄.

Στη συλλογή υπήρχε επίσης ένα γαλλικό écu του 1789, το οποίο εκδόθηκε το έτος της Επανάστασης και το τέλος της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και προέρχεται από την ανασκαφή του Marblehead.

Η ιστορική κατοικία έχει συνδεθεί με τον έμπορο John Sparhawk, ο οποίος φέρεται να είχε στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον δύο πλοία που συμμετείχαν στο εμπόριο με τις Δυτικές Ινδίες. Μεταξύ αυτών ήταν το ιστιοφόρο Dispatch, ενώ το 1798 αναφέρεται και το Abigail. Η προέλευση του θησαυρού δεν έχει αποδειχθεί με απόλυτη βεβαιότητα, όμως τα στοιχεία που συνοδεύουν τα νομίσματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι μπορεί να είχαν κρυφτεί από τον Sparhawk ή από κάποιο πρόσωπο που συνδεόταν με το σπίτι. Οι ημερομηνίες των νομισμάτων, με το νεότερο να χρονολογείται στο 1814, έχουν οδηγήσει στην εκτίμηση ότι ο θησαυρός πιθανότατα θάφτηκε λίγο μετά από εκείνη τη χρονιά.

Η δημοπρασία έγινε το 2023

Τα 82 νομίσματα πιστοποιήθηκαν από την NGC και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε δημοπρασία της Stack’s Bowers Galleries τον Αύγουστο του 2023, με τις σχετικές συνεδρίες να πραγματοποιούνται στις 15, 18 και 22 Αυγούστου. Ανάμεσα στα νομίσματα υπήρχαν και άλλα ιδιαίτερα κομμάτια, όπως χρυσά 8 εσκούδων από τη Χιλή και την Κολομβία, με εκτιμήσεις που έφταναν σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Το εύρημα θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα των νομισμάτων που μπορούσαν να κυκλοφορούν στις πρώτες δεκαετίες της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς περιλαμβάνει νομίσματα από διαφορετικές ευρωπαϊκές και αμερικανικές περιοχές. Η ιστορία του «θησαυρού του Marblehead» είχε δημοσιοποιηθεί από την NGC ήδη από τον Ιούλιο του 2023, πριν από τη δημοπρασία των νομισμάτων.

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