Αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μαρτυρία ότι είχε καταρρεύσει και το Σάββατο

Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το Σάββατο, λιποθύμησε σε εστιατόριο της Κηφισιάς. Φέρεται να τον έβγαλαν με διακριτικότητα έξω από το μαγαζί.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται η κλινική που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ εξετάζεται και η πλασμαφαίρεση στην οποία υπεβλήθη κατά την ώρα της ανακοπής. Την ίδια στιγμή, μάρτυρες ισχυρίζονται ότι ο καλλιτέχνης είχε «καταρρεύσει» και το Σάββατο (5/09).

Η μαρτυρία, που δόθηκε στο «Live News» του Mega, ανέφερε ότι ο τραγουδιτής λιποθύμησε, κατά τη διάρκεια που γευμάτιζε σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

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