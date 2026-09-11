Rock Hard Festival Greece 2026: Το πρόγραμμα του διημέρου
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Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί το διήμερο του Rock Hard Festival Greece 2026, που θα διεξαχθεί για 2η διαδοχική χρονιά.
Φέτος υπάρχει η 2η έκδοση του Rock Hard Festival Greece. Αυτή του 2026, που θα γίνει ξανά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και πάντα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες: στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει γίνει sold out στο διήμερο εισιτήριο VIP και γενικά υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Το πρόγραμμα χρονικά ξεκινά από τις 17.30 και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17.00.
Το πρόγραμμα του διημέρου
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
17.30-18.00: LEATHERHEAD
18.20-19.00: PRIMORDIAL
19.25-20.15: MORGANA LEFAY
20.45-21.45: STRATOVARIUS
22.15-23.30: BLOOD FIRE DEATH
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
17.30-18.00: DREAMLORD
18.20-19.00: FRANK BLACKFIRE
19.25-20.15: BLAZE BAYLEY
20.45-21.45: UDO DIRKSCHNEIDER
22.15-23.30: ANGRA
@Photo credits: ROCK HARD GREECE
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