Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί το διήμερο του Rock Hard Festival Greece 2026, που θα διεξαχθεί για 2η διαδοχική χρονιά.

Φέτος υπάρχει η 2η έκδοση του Rock Hard Festival Greece. Αυτή του 2026, που θα γίνει ξανά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και πάντα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες: στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει γίνει sold out στο διήμερο εισιτήριο VIP και γενικά υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Το πρόγραμμα χρονικά ξεκινά από τις 17.30 και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17.00.

Το πρόγραμμα του διημέρου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

17.30-18.00: LEATHERHEAD

18.20-19.00: PRIMORDIAL

19.25-20.15: MORGANA LEFAY

20.45-21.45: STRATOVARIUS

22.15-23.30: BLOOD FIRE DEATH

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

17.30-18.00: DREAMLORD

18.20-19.00: FRANK BLACKFIRE

19.25-20.15: BLAZE BAYLEY

20.45-21.45: UDO DIRKSCHNEIDER

22.15-23.30: ANGRA