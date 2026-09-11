«Δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση Μαζωνάκη στη «Ταράτσα του Φοίβου»

Μετά την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στη «Ταράτσα του Φοίβου» και έκανε μια σπουδαία εξομολόγηση για τον εαυτό του.

Μετά την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο και την περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει μια από τις πιο μοναδικές εμφανίσεις του στη «Ταράτσα του Φοίβου».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς είχε ετοιμάσει ένα special αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να αποθεώνει τον τραγουδιστή ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά ένα εξαιρετικό σόου.

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