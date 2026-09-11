Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

Τι θα γίνει με τα δικαιώματα από το καλλιτεχνικό του έργο και ποια είναι τα δεδομένα.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τη μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του, και μια σημαντική περιουσία, το συνολικό μέγεθος της οποίας δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως.

Ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες, οικονομικές εκκρεμότητες, δικαιώματα από το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και η οικογενειακή σύγκρουση που είχε οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό για την επόμενη ημέρα.

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