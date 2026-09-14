Ω, Grandbrothers, παίξτε για μας!

Οι Grandbrothers, ένα από τα πιο συναρπαστικά projects της neoclassical & electronica σκηνής, παίζουν την Τετάρτη (16/9) στο θέατρο «Δόρα Στράτου», στο πλαίσιο του «Φ hill Sessions».

Δυο αδέλφια συζητάνε: Ώ αδελφέ πού είσαι, πού βρίσκεσαι, πού ζεις και πού υπάρχεις; Στην άλλη πλευρά του καθρέφτη είμαι αδερφέ και ακονίζω τις βελούδινες λεπίδες μου. Το ήξερα ότι αυτό θα κάνεις, το άστρα και τα πουλιά που σώπασαν με ενημέρωσαν. Εγώ χαϊδεύω το εβένινο ξύλο και τον πόνο του συγκεντρώνω. Ξέρω ότι η πρώτη τομή πάντα κάπως πονάει και γι’ αυτό προετοιμάζω το έδαφος και τον ουρανό. Το ξέρω αδερφέ, το ξέρω… Η στιγμή της δημιουργίας μας καλεί και πρέπει το φως και η μουσική να γίνουν ξανά η γλώσσα η κοινή. Εντάξει, αδερφέ. Θα σε βρω στο μεταίχμιο, στον ανύποπτο κόσμο μας, εκεί που ζούμε ξανά απ’ την αρχή.

Τέλος συζήτησης. Τα δύο αδέλφια ξεκινάνε τη δουλειά, ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων δεν μπορεί να περιμένει. Ο ήλιος τρεμοσβήνει και το μάτι τρεμουλιάζει κάτω από το ατίθασο βλέφαρο. Τα δύο αδέλφια είναι μουσικοί, είναι αυτοί που μεσολαβούν μεταξύ πιάνου και καθημερινού χάους. Το πλήκτρο βγάζει τη μελωδία που ξέρουμε από τα χρόνια του Μότσαρτ και την ίδια στιγμή συναντά το κύμα της ηλεκτρονικής εποχής. Η νέα γενιά μεγάλωσε και πλέον δεν έχει ηλικία, μόνο την άχρονη απροσδιοριστία. Τα αδέρφια είναι οι Grandbrothers και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου παίζουν ζωντανά στο θέατρο «Δόρα Στράτου».

Το πιάνο και ο κόσμος όλος



Οι Grandbrothers είναι ένα ασταμάτητο εγχείρημα που δεν έχει όρια, μόνο μία ατέλειωτη βάση, το πιάνο. Οι τύποι πειραματίζονται, πρωτοπορούν και στην εμπροσθοφυλακή της τέχνης δοκιμάζονται, πονούν. Αν τους ακούσετε/δείτε -λεπτή η γραμμή που χωρίζει ακοή και όραση- θα καταλάβετε ότι δεν αφήνουν μουσική να έρθει σε αυτούς, αλλά αυτοί πάνε σε εκείνη. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να έχεις ένα «ξεκοιλιασμένο» πιάνο και την ηλεκτρονική υποστήριξη, σημαίνει να ενώνεις το ασπρόμαυρο πλήκτρο με το καλώδιο και το πρόγραμμα του Η/Υ. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι κάτι που έχεις ξαναδεί-ακούσει, όμως όταν το βλέπεις-ακούς πραγματικά, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι τύποι κάνουν κάτι αληθινά ξεχωριστό.

Φανταστείτε το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με λεπτές ηλεκτρονικές, sci-fi πινελιές. Ακούγεται… βλάσφημο, αλλά δεν είναι. Η ισορροπία είναι το κλειδί και οι Grandbrothers ξέρουν να σέβονται το κλασικό και να αναδεικνύουν το καινούργιο, να ενώνουν το διαχρονικό με το εν εξελίξει και το αδιαμόρφωτο μέλλον. Οι Grandbrothers ξέρουν ότι η μουσική είναι συναίσθημα, το πιάνο θα είναι πάντα η καρδιά του και η ηλεκτρονική προσέγγιση τα εφηβικά όνειρά του!

Επαναπροσδιορίζουν τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και την ηλεκτρονική δημιουργία



Εμείς κάναμε την εισαγωγή στον κόσμο των Grandbrothers και θα σας τονώσουμε το ενδιαφέρον με όσα γράφει το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): «Το ντουέτο των Erol Sarp και Lukas Vogel έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και την ηλεκτρονική δημιουργία, παρουσιάζοντας έναν ήχο που μοιάζει ταυτόχρονα οργανικός, κινηματογραφικός και βαθιά καθηλωτικός. Με βασικό άξονα ένα και μόνο ακουστικό πιάνο, οι Grandbrothers δημιουργούν πολυεπίπεδες συνθέσεις όπου ο μινιμαλισμός, οι ambient υφές και οι υπνωτιστικοί ρυθμοί συνυπάρχουν με μια εντυπωσιακή τεχνολογική προσέγγιση.

Χωρίς τη χρήση playback ή ψηφιακών samples, το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα που συχνά μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια «χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο», ενώ οι συναυλίες τους περιγράφονται ως ένα καθηλωτικό μείγμα μουσικής, τεχνολογίας και performance.

Με εμφανίσεις σε εμβληματικές αίθουσες όπως η Elbphilharmonie του Αμβούργου, το Barbican Centre του Λονδίνου, η Philharmonie de Paris και το Concertgebouw του Άμστερνταμ, αλλά και συμμετοχές σε κορυφαία φεστιβάλ όπως τα Sónar, Montreux Jazz Festival και Mutek, οι Grandbrothers θεωρούνται πλέον ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης neo-classical και electronic σκηνής.

Στο πρόσφατο άλμπουμ τους Elsewhere, το ντουέτο διευρύνει ακόμη περισσότερο το ηχητικό του σύμπαν, ενσωματώνοντας επιρροές από αναλογικά synthesizers, drum machines και την κουλτούρα της ηλεκτρονικής μουσικής, χωρίς να χάνει τον συναισθηματικό πυρήνα και τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική ένταση που έχει καθιερώσει τον ήχο του».

INFO

Grandbrothers

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 30€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 27€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 33€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 27€ (περιορισμένες)

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Bar by The DUDE BAR

Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Φ hill Sessions: Δείτε όλο το πρόγραμμα

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Παραγωγή – Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΕΤΑΧΑ | ΝΗΣΟΣ

