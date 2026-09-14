Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση αποχαιρετά ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στον τραγουδιστή ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο» και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό.

Ο σπουδαίος συνθέτης κάνει λόγο για έναν καλλιτέχνη «καθολικής αποδοχής», ο οποίος, όπως σημειώνει, είχε την ικανότητα να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε κάτι βαθιά προσωπικό, σχεδόν εξομολογητικό.

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