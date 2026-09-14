«ΑΦΦ26»: Τίποτα περισσότερο από μουσική

Το φετινό «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ» (18-19/9, στο ΠΛΥΦΑ) τα έχει όλα! Από τη Λένα Πλάτωνος μέχρι τη VASSIŁINA, από darkwave έως ραπ και discopunk.

Η μουσική να παίζει δυνατά, ασταμάτητα, να μοιράζει μελωδίες σαν χιονονιφάδες, καμία να μη μοιάζει με την άλλη και το έδαφος να γίνει λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ροζ… Τα χρώματα του κόσμου τούτου είναι όμορφα και ακόμα και στο τσιμέντο μπορείς να βρεις λουλούδια που ανθίζουν. Η μουσική είναι ένα απ’ αυτά και ο κήπος της είναι τα φεστιβάλ που ενώνουν ανθρώπους με μοναδικό προαπαιτούμενο τον σεβασμό, την ανεκτικότητα και την αγάπη για τον άλλο. Είτε πας μόνος είτε με παρέα σε μια γιορτή, το θέμα είναι να αγκαλιάσεις τη γιορτή, το πνεύμα της και τους ανθρώπους που την έστησαν.

Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου μια τέτοια συνθήκη θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που η πλατεία Καραϊσκάκη μας οδηγεί σε κυκλικές πορείες, το θέατρο «Βέμπο» γελάει και τραγουδάει και το «Περοκέ» όλο φάρσες γεννάει. Τα χαμόσπιτα, οι πολύβουοι δρόμοι και οι άνθρωποι που ψάχνουν μια ευκαιρία θα είναι πάντα εκεί και θα είναι κόσμος που δεν πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να τον κάνουμε συμμέτοχο σε γιορτές όπως αυτή που θα γίνει στο «ΠΛΥΦΑ» και έχει τον τίτλο «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2026». Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου αξίζει να βρεθείτε εκεί που όλα είναι ανθρώπινα, πιθανά, συμπεριληπτικά.

Η Λένα Πλάτωνος επιστρέφει στο «ΑΦΦ»



Το φετινό «ΑΦΦ26» φέρει την καλλιτεχνική επιμέλεια της θεάρας (sic) VASSIŁINA και έχει για κορυφαίο όνομα την διαχρονική Λένα Πλάτωνος. Και μόνο αυτά τα δύο στοιχεία αρκούν για να σας ταρακουνήσουν και να σας κάνουν να κλείσετε εισιτήριο. Κι αν δεν σας πείθει η εισαγωγή, η Λένα Πλάτωνος και η VASSIŁINA, τότε φανταστείτε πάρα πολλά κλουβιά με ωδικά πτηνά και καθένα απ’ αυτά να έχει κι ένα χρώμα του κόσμου, εξωτερικού και εσωτερικού. Κρατήστε την εικόνα και μετά βρείτε το χέρι που ανοίγει τις πόρτες και όλα τα πουλιά πετάνε ελεύθερα και μοιράζουν τις μελωδίες τους στα σύννεφα, στις κεραίες, στις απλωμένες μπουγάδες, στα αυτοκίνητα, σε εσάς που τρέχετε να προλάβετε τα πάντα!

Αν ακόμα είστε διστακτικοί, τότε διαβάστε μερικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα trivia για το φετινό «ΑΦΦ26»:

*Η επιστροφή της Λένας Πλάτωνος στην σκηνή του ΑΦΦ, συμπίπτει με την συμπλήρωση 45 ετών από την κυκλοφορία του θρυλικού Σαμποτάζ το 1981.

*224 γίνονται χονδρικά οι άνθρωποι που έχουν ανέβει σε κάποια σκηνή του ΑΦΦ έστω για λίγα λεπτά μέσα στα χρόνια και πλέον υπάρχουν μόνο δύο που θα έχουν συμμετάσχει σε όλα μετά το ΑΦΦ26: Καλλιόπη Μητροπούλου και Vassilina.

*Η παράδοση των reunion στο Αγοραφοβικό συνεχίζεται με τους Zebra Tracks, εκλεκτά μέλη της indie σκηνής που άνθισε στα μέσα και τέλη των 00s στην Αθήνα, που επιστρέφουν μετά από πολυετή αποχή.

*Παράδοση όμως υπάρχει και στα ντεμπούτα στα live, με τις Ενδοεπικοινωνία, Mia Maria και Blue Morphee να κάνουν τις πρώτες τους συναυλιακές απόπειρες στο φεστιβάλ.

*Το merch του ΑΦΦ26 και των καλλιτεχνών, θα είναι διαθέσιμο από τον πάγκο της Veego Records, ενώ το φαγητό, παραδοσιακά πια, θα είναι από το Guerilla Chef Burgers.

Το ΑΦΦ26 είναι ένα rollercoaster



Τα δικά μας λόγια είναι πλούσια και φτωχά μαζί. Γι’ αυτό, αντιγράφουμε από το δελτίου Τύπου (από εκεί και τα trivia) και μετά η ευθύνη είναι δική σας:

Οι 3 σκηνές του Αγοραφοβικού φεστιβάλ που αποτελειώνουν το καλοκαίρι τα τρία τελευταία χρόνια, στήνονται για 4η φορά στο ΠΛΥΦΑ. στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτή την εκδοχή, η επιμέλεια από τη VASSIŁINA κουρδίζει τις χορδές του φεστιβάλ μέχρι του ορίου θραύσης τους. Το ΑΦΦ26 είναι ένα rollercoaster, από την hyperpop στα drones, από το έντεχνο στο darkwave, από τη ραπ στο discopunk και από το outsider rock στο indie σε δύο βράδια που δεν υπόσχονται τίποτα περισσότερο από μουσική.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αναλυτικά:

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 | ΠΛΥΦΑ Αυλή

19.30 / Blue Morphee

20.30 / In Trance 95

21.45 / Selofan

23.00 / Λένα Πλάτωνος

7Α

19.45 / Johnny Labelle

20.45 / Tso

21.50 / Babynymph

22.50 / Evita Manji

00.15 / Yorgas Helmet

7Γ

20.00 / Ενδοεπικοινωνία

21.15 / Psychedelic Trips to Death

22.30 / Fruit Gillette

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026 | ΠΛΥΦΑ Αυλή

19.30 / Mia Maria

20.30 / Aggelina

21.45 / Usurum

23.00 / Pan Pan

7A

19.45 / Lewnidas

20.45 / Tsugranes

21.50 / Jaakko Eino Kalevi

22.50 / Dolly Vara x Sara ATH

00.15 / VASSIŁINA & Friends (Cyka de la blyat, Tammy tsanaka, Tsolimon, Ολίνα, Nalyssa Green, Pan Pan και Dolly Vara)

7Γ

20.00 / Pandora

21.15 / Bhukhurah

22.30 / Zebra Tracks

*Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, θα προηγηθεί το καθιερωμενο PreΑΦΦ party στο Loser Bar, Βουλής 45-47, Αθήνα) με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα του PreΑΦΦ Party:

21.30 / V4L

22.00 / Ckye

22.30 / VASSIŁINA x Eve Papagianni (dj set)

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ - ΙNFO

Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός | www.plyfa.space

Ημερομηνίες: 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2026

Εισιτήρια: ΕΔΩ

