«ΑΦΦ26»: Τίποτα περισσότερο από μουσική
Η μουσική να παίζει δυνατά, ασταμάτητα, να μοιράζει μελωδίες σαν χιονονιφάδες, καμία να μη μοιάζει με την άλλη και το έδαφος να γίνει λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ροζ… Τα χρώματα του κόσμου τούτου είναι όμορφα και ακόμα και στο τσιμέντο μπορείς να βρεις λουλούδια που ανθίζουν. Η μουσική είναι ένα απ’ αυτά και ο κήπος της είναι τα φεστιβάλ που ενώνουν ανθρώπους με μοναδικό προαπαιτούμενο τον σεβασμό, την ανεκτικότητα και την αγάπη για τον άλλο. Είτε πας μόνος είτε με παρέα σε μια γιορτή, το θέμα είναι να αγκαλιάσεις τη γιορτή, το πνεύμα της και τους ανθρώπους που την έστησαν.
Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου μια τέτοια συνθήκη θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που η πλατεία Καραϊσκάκη μας οδηγεί σε κυκλικές πορείες, το θέατρο «Βέμπο» γελάει και τραγουδάει και το «Περοκέ» όλο φάρσες γεννάει. Τα χαμόσπιτα, οι πολύβουοι δρόμοι και οι άνθρωποι που ψάχνουν μια ευκαιρία θα είναι πάντα εκεί και θα είναι κόσμος που δεν πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να τον κάνουμε συμμέτοχο σε γιορτές όπως αυτή που θα γίνει στο «ΠΛΥΦΑ» και έχει τον τίτλο «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2026». Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου αξίζει να βρεθείτε εκεί που όλα είναι ανθρώπινα, πιθανά, συμπεριληπτικά.
Η Λένα Πλάτωνος επιστρέφει στο «ΑΦΦ»
Το φετινό «ΑΦΦ26» φέρει την καλλιτεχνική επιμέλεια της θεάρας (sic) VASSIŁINA και έχει για κορυφαίο όνομα την διαχρονική Λένα Πλάτωνος. Και μόνο αυτά τα δύο στοιχεία αρκούν για να σας ταρακουνήσουν και να σας κάνουν να κλείσετε εισιτήριο. Κι αν δεν σας πείθει η εισαγωγή, η Λένα Πλάτωνος και η VASSIŁINA, τότε φανταστείτε πάρα πολλά κλουβιά με ωδικά πτηνά και καθένα απ’ αυτά να έχει κι ένα χρώμα του κόσμου, εξωτερικού και εσωτερικού. Κρατήστε την εικόνα και μετά βρείτε το χέρι που ανοίγει τις πόρτες και όλα τα πουλιά πετάνε ελεύθερα και μοιράζουν τις μελωδίες τους στα σύννεφα, στις κεραίες, στις απλωμένες μπουγάδες, στα αυτοκίνητα, σε εσάς που τρέχετε να προλάβετε τα πάντα!
Αν ακόμα είστε διστακτικοί, τότε διαβάστε μερικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα trivia για το φετινό «ΑΦΦ26»:
*Η επιστροφή της Λένας Πλάτωνος στην σκηνή του ΑΦΦ, συμπίπτει με την συμπλήρωση 45 ετών από την κυκλοφορία του θρυλικού Σαμποτάζ το 1981.
*224 γίνονται χονδρικά οι άνθρωποι που έχουν ανέβει σε κάποια σκηνή του ΑΦΦ έστω για λίγα λεπτά μέσα στα χρόνια και πλέον υπάρχουν μόνο δύο που θα έχουν συμμετάσχει σε όλα μετά το ΑΦΦ26: Καλλιόπη Μητροπούλου και Vassilina.
*Η παράδοση των reunion στο Αγοραφοβικό συνεχίζεται με τους Zebra Tracks, εκλεκτά μέλη της indie σκηνής που άνθισε στα μέσα και τέλη των 00s στην Αθήνα, που επιστρέφουν μετά από πολυετή αποχή.
*Παράδοση όμως υπάρχει και στα ντεμπούτα στα live, με τις Ενδοεπικοινωνία, Mia Maria και Blue Morphee να κάνουν τις πρώτες τους συναυλιακές απόπειρες στο φεστιβάλ.
*Το merch του ΑΦΦ26 και των καλλιτεχνών, θα είναι διαθέσιμο από τον πάγκο της Veego Records, ενώ το φαγητό, παραδοσιακά πια, θα είναι από το Guerilla Chef Burgers.
Το ΑΦΦ26 είναι ένα rollercoaster
Τα δικά μας λόγια είναι πλούσια και φτωχά μαζί. Γι’ αυτό, αντιγράφουμε από το δελτίου Τύπου (από εκεί και τα trivia) και μετά η ευθύνη είναι δική σας:
Οι 3 σκηνές του Αγοραφοβικού φεστιβάλ που αποτελειώνουν το καλοκαίρι τα τρία τελευταία χρόνια, στήνονται για 4η φορά στο ΠΛΥΦΑ. στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτή την εκδοχή, η επιμέλεια από τη VASSIŁINA κουρδίζει τις χορδές του φεστιβάλ μέχρι του ορίου θραύσης τους. Το ΑΦΦ26 είναι ένα rollercoaster, από την hyperpop στα drones, από το έντεχνο στο darkwave, από τη ραπ στο discopunk και από το outsider rock στο indie σε δύο βράδια που δεν υπόσχονται τίποτα περισσότερο από μουσική.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αναλυτικά:
Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 | ΠΛΥΦΑ Αυλή
19.30 / Blue Morphee
20.30 / In Trance 95
21.45 / Selofan
23.00 / Λένα Πλάτωνος
7Α
19.45 / Johnny Labelle
20.45 / Tso
21.50 / Babynymph
22.50 / Evita Manji
00.15 / Yorgas Helmet
7Γ
20.00 / Ενδοεπικοινωνία
21.15 / Psychedelic Trips to Death
22.30 / Fruit Gillette
Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026 | ΠΛΥΦΑ Αυλή
19.30 / Mia Maria
20.30 / Aggelina
21.45 / Usurum
23.00 / Pan Pan
7A
19.45 / Lewnidas
20.45 / Tsugranes
21.50 / Jaakko Eino Kalevi
22.50 / Dolly Vara x Sara ATH
00.15 / VASSIŁINA & Friends (Cyka de la blyat, Tammy tsanaka, Tsolimon, Ολίνα, Nalyssa Green, Pan Pan και Dolly Vara)
7Γ
20.00 / Pandora
21.15 / Bhukhurah
22.30 / Zebra Tracks
*Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, θα προηγηθεί το καθιερωμενο PreΑΦΦ party στο Loser Bar, Βουλής 45-47, Αθήνα) με ελεύθερη είσοδο.
Το πρόγραμμα του PreΑΦΦ Party:
21.30 / V4L
22.00 / Ckye
22.30 / VASSIŁINA x Eve Papagianni (dj set)
Αγοραφοβικό Φεστιβάλ - ΙNFO
Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός | www.plyfa.space
Ημερομηνίες: 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2026
Εισιτήρια: ΕΔΩ