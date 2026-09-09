72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή

Πλημμύρες καύσωνες και πυρκαγιές αλλάζουν τον χάρτη της αστικής ασφάλειας.

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί όλες τις πόλεις του πλανήτη με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ακραίες πλημμύρες, παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές καταιγίδες, ενώ άλλες έχουν προλάβει να επενδύσουν σε υποδομές και συστήματα που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες μιας μελλοντικής καταστροφής.

Μια νέα κατάταξη της γεωχωρικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης AlphaGeo, την οποία παρουσίασε και η New York Times, επιχείρησε να απαντήσει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα: ποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου είναι περισσότερο και ποιες λιγότερο προετοιμασμένες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;

Η μεγάλη διαφορά

Η AlphaGeo αξιολόγησε συνολικά 72 μεγάλες πόλεις του πλανήτη, εξετάζοντας δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την πραγματική έκθεση κάθε πόλης σε κινδύνους όπως οι πυρκαγιές, οι τυφώνες, η ξηρασία και οι πλημμύρες. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την ικανότητα μιας πόλης να προσαρμοστεί σε αυτούς τους κινδύνους, μέσα από συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αντιπλημμυρικά έργα και σύγχρονες υποδομές.

Ο ιδρυτής της AlphaGeo, Parag Khanna, συνοψίζει τη λογική της κατάταξης με μια απλή φράση: η ανθεκτικότητα προκύπτει όταν από τον κίνδυνο αφαιρείται η δυνατότητα προσαρμογής. Και τα αποτελέσματα για τη Νότια Ασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Οι πιο ευάλωτες

Οι 10 πόλεις που κατατάσσονται ως οι λιγότερο ανθεκτικές απέναντι σε μια μεγάλη κλιματική καταστροφή βρίσκονται όλες στη Νότια Ασία και στην ευρύτερη περιοχή.

Η λίστα είναι η εξής:

Ahmedabad, Ινδία Hyderabad, Ινδία Multan, Πακιστάν Dhaka, Μπανγκλαντές Lahore, Πακιστάν Kolkata, Ινδία Faisalabad, Πακιστάν Karachi, Πακιστάν Chittagong, Μπανγκλαντές Taipei, Ταϊβάν

Η κυριαρχία αυτής της περιοχής στην κορυφή της αρνητικής λίστας δεν θεωρείται τυχαία. Η Νότια Ασία αντιμετωπίζει ήδη ολοένα και συχνότερα ακραία φαινόμενα, με τις καταστροφικές πλημμύρες να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές.

Η επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες νερού απελευθερώνονται από ορεινές και παγετώδεις περιοχές προς τις χαμηλότερες ζώνες. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή πολλές πόλεις και οικισμοί έχουν αναπτυχθεί σε κοιλάδες και περιοχές που αποτελούν φυσικές διαδρομές του νερού.

Οι πρόσφατες φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές όπως το Νεπάλ και το Θιβέτ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Στην κορυφή το Σικάγο

Στον αντίποδα βρίσκεται το Σικάγο, το οποίο καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα με τις πιο ανθεκτικές πόλεις του κόσμου απέναντι σε κλιματικές καταστροφές.

Η γεωγραφική του θέση το προστατεύει από ορισμένους μεγάλους κινδύνους, όπως οι τυφώνες που πλήττουν συχνότερα άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές διαχείρισης των υδάτων.

Ιδιαίτερα καθοριστικό θεωρείται το Deep Tunnel Project, ένα εκτεταμένο σύστημα υπόγειων σηράγγων και υποδομών που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων νερού και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών.

Οι 10 πόλεις που θεωρούνται περισσότερο προετοιμασμένες είναι:

Chicago, ΗΠΑ Addis Ababa, Αιθιοπία Melbourne, Αυστραλία Barcelona, Ισπανία Ankara, Τουρκία Buenos Aires, Αργεντινή Paris, Γαλλία Istanbul, Τουρκία Bogotá, Κολομβία Nairobi, Κένυα



Το παράδειγμα του Παρισιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Παρισιού. Η γαλλική πρωτεύουσα έχει τα τελευταία χρόνια δώσει μεγάλη έμφαση στον επανασχεδιασμό του αστικού χώρου, περιορίζοντας τη χρήση των αυτοκινήτων και επενδύοντας περισσότερο στις μετακινήσεις πεζών και ποδηλάτων.

Παράλληλα, εφαρμόζονται πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση του πρασίνου και στη μείωση της θερμοκρασίας μέσα στην πόλη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ολοένα και πιο έντονοι καύσωνες.

Η κατάταξη δείχνει τελικά κάτι που αφορά άμεσα και χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες πυρκαγιές και οι ξαφνικές πλημμύρες δεν είναι πλέον ένα θεωρητικό σενάριο για το μέλλον.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο εκτεθειμένη είναι μια πόλη στους φυσικούς κινδύνους. Είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί, να προστατεύσει τους κατοίκους της και να αντέξει όταν το ακραίο φαινόμενο τελικά έρθει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ