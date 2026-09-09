Κυψέλη: Εντοπίστηκαν και άλλα οστά κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν ανθρώπινα

Νέα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί μία σακούλα με ανθρώπινα οστά – Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής

Νέα οστά, μικρότερα σε μέγεθος, εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου την προηγούμενη ημέρα είχαν βρεθεί ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα.

Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα νέα ευρήματα εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολίτης ήταν εκείνος που εντόπισε τα οστά και ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Στην περιοχή έχει κληθεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα και να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Οι νέες έρευνες πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε εγκαταλελειμμένο χώρο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Το άστοχο σουτ που αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά

Το πρώτο μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένα σουτ έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας πήγε να αναζητήσει την μπάλα και, σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο, εντόπισε μία σκισμένη μπλε σακούλα.

Από τη σακούλα προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο. Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και περισυνέλεξαν τα ευρήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν και τα νέα ευρήματα που εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για ανθρώπινα οστά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ