Οι «πρώτοι» της Ευρώπης; Οι «7,4 μαθητές» στα δημοτικά και η ελληνική πραγματικότητα που αγνοεί η Eurostat
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Από τα 25άρια τμήματα στο ευρωπαϊκό «θαύμα». Tι συμβαίνει με τους μαθητές και τους καθηγητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αλήθεια, πόσους συμμαθητές έχει το παιδί σας στην τάξη; 24; 25; Μήπως το τμήμα του συγχωνεύτηκε εν μέσω της σχολικής χρονιάς; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε μάλλον ζείτε σε μια άλλη, παράλληλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφουν τα επίσημα στοιχεία των Βρυξελλών.
Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Eurostat για το 2024, η Ευρώπη των 23,2 εκατομμυρίων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υφίσταται σοβαρές δημογραφικές ανατροπές. Όμως, κρυμμένο μέσα στις σελίδες της έκθεσης, βρίσκεται ένα νούμερο για τη χώρα μας που προκαλεί μειδίαμα: Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
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