Χόρευε με τακούνια ενώ είχε αναρρωτική λόγω αυχενικού: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με 5.000€ αποζημίωση

Ένας μάγειρας στην Ισπανία απολύθηκε αφού η ξενοδοχειακή εταιρεία όπου εργαζόταν τον εντόπισε να χορεύει στο TikTok ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για προβλήματα στη μέση και τον αυχένα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας δικαίωσε έναν μάγειρα που απολύθηκε αφού η ξενοδοχειακή εταιρεία που εργαζόταν, τον εντόπισε να δημοσιεύει βίντεο που χορεύει στο TikTok κατά την διάρκεια αναρρωτικής άδειας λόγω προβλημάτων στην μέση και τον αυχένα. Η Δικαιοσύνη είχε αντίθετη άποψη και έκρινε πως η απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα ήταν αδικαιολόγητη και καταδίκασε την εταιρεία είτε να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο είτε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 5.126,66 ευρώ.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Confilegal, ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω αυχεναλγίας, όταν η εταιρεία εντόπισε αρκετά βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok και στα οποία εμφανιζόταν να χορεύει φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια. Έτσι θεώρησε ότι η κινητικότητα που παρουσίαζε στα βίντεο αποτελούσε ένδειξη απάτης και προσποίησης της ασθένειάς του, καθώς και παραβίαση της συμβατικής του υποχρέωσης απέναντι στον εργοδότη. Υποστήριξε επίσης ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά καθυστερούσε σκόπιμα την ανάρρωσή του και, για τον λόγο αυτό, προχώρησε στην απόλυσή του.

Τι έκρινε η Δικαιοσύνη

Σε πρώτο βαθμό, το Τρίτο Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο δικαίωσε τον εργαζόμενο κρίνοντας ότι η απλή παρακολούθηση σύντομων αποσπασμάτων βίντεο στα social media, αποκομμένων από το ευρύτερο πλαίσιο, δεν αποτελούσε άμεση ή οριστική ιατρική απόδειξη ότι ο εργαζόμενος ήταν σε θέση να εκτελέσει τα απαιτητικά καθήκοντα της εργασίας του ως μάγειρας.

Παράλληλα, δεν αποδείχθηκε με ακρίβεια πότε είχαν καταγραφεί τα συγκεκριμένα βίντεο, ούτε ότι ο εργαζόμενος είχε παραβιάσει σκόπιμα τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία, και για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο απέρριψε την απόλυση και υποχρέωσε την εταιρεία είτε να επαναπροσλάβει τον μάγειρα είτε να του καταβάλει αποζημίωση 5.126,66 ευρώ.

Μετά τις εφέσεις που άσκησαν και οι δύο πλευρές, το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλικίας απέρριψε τους ισχυρισμούς τόσο της εταιρείας όσο και του εργαζομένου και επικύρωσε πλήρως την αρχική απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου του Βίγο.

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