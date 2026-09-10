Ναζί αρχαιολόγοι ερμήνευσαν σουηδικές τοιχογραφίες ως «Αγία Γραφή» των Αρίων: Η εμμονή των ερευνητών με την Ατλαντίδα

Ένα από τα πιο παράξενα σχέδια της ναζιστικής αρχαιολογίας αποκαλύπτεται μέσα από 221 αντίγραφα βράχων στην Σκανδιβαβία

Στην δεκαετία του 1930, ένας ψευδοεπιστημονικός οργανισμός με το όνομα Ahnenerbe, που δημιουργήθηκε από τον Χάινριχ Χίμλερ, με σκοπό να «αποδείξει» ένα παράλογο παραμύθι για την καταγωγή του γερμανικού λαού.

Μια θεωρία που κυκλοφόρησε ευρέως στους εθνικιστικούς κύκλους της Γερμανίας τον 19ο αιώνα, ήταν για μια αρχαία «Άρια» φυλή που είχε μεταναστεύσει από μια μυθική Νορδική Ατλαντίδα, με τα θρησκευτικά κείμενα αυτού του υποτιθέμενου πολιτισμού, να έχουν χαραχθεί σε βράχους στην Σκανδιναβία.

Έτσι το 1935, ο Χίμλερ ίδρυσε το Ahnenerbe μαζί με τον αμφιλεγόμενο μελετητή Χέρμαν Βιρτ, με στόχο να αναζητήσει στοιχεία που θα επιβεβαίωναν αυτές τις ιδέες. Με την σειρά του ο Βιρτ ταξίδεψε στη Σκανδιναβία και δημιούργησε 221 αντίγραφα προϊστορικών βραχογραφιών, τα περισσότερα από την περιοχή Bohuslän στη δυτική Σουηδία.

Η «ιερή γραφή» των Αρίων

Όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη του αρχαιολόγου Μάτιας Λέγκνερ από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, τα αντίγραφα δεν προορίζονταν απλώς για μελέτη, αλλά ο Βιρτ σχεδίαζε να αναπαραστήσει το προϊστορικό τοπίο της Bohuslän σε ένα υπαίθριο μουσείο στη Γερμανία.

Εκεί, οι βραχογραφίες θα παρουσιάζονταν από τον Βιρτ ως η «ιερή γραφή» ενός υποτιθέμενου αρχαίου Άριου πολιτισμού, με τρόπο που ταίριαζε στη θεωρία του. Μια εικόνα που φαίνεται να απεικονίζει ένα ζευγάρι πέλματα θεωρήθηκε αναπαράσταση του λεγόμενου «Θεϊκού Υιού» των Ινδογερμανών, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί παραλληλισμός με τον Ιησού Χριστό.

Ο ίδιος και ο Χίμλερ θεωρούσαν τα σύμβολα αυτά την αρχαιότερη μορφή γραφής στον κόσμο και τα χρησιμοποιούσαν ως υποτιθέμενη απόδειξη της «ανωτερότητας» των βόρειων λαών. Η ιδεολογία του völkisch υποστήριζε επίσης ότι οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί κατάγονταν από την ίδια μυθική ομάδα κατοίκων της Ατλαντίδας και ότι η υποτιθέμενη ανώτερη κοινωνία τους είχε παρακμάσει εξαιτίας της επιμειξίας με ξένους πληθυσμούς.

Σύμφωνα με τον Λέγκνερ, ο πραγματικός στόχος του Βιρτ δεν ήταν απλώς η ερμηνεία του παρελθόντος, αλλά η προώθηση μιας ρατσιστικής και αντικαπιταλιστικής κοινωνικής ιδεολογίας, απαλλαγμένης από τον χριστιανισμό και τις επιρροές που οι Ναζί θεωρούσαν ξένες.

Το μουσείο που δεν χτίστηκε ποτέ

Το σχέδιο τελικά δεν υλοποιήθηκε, και ο Βιρτ ήρθε σε ρήξη με τον Χίμλερ, μεταξύ άλλων επειδή υποστήριξε ότι οι γυναίκες είχαν διαδραματίσει πολιτικό και πνευματικό ηγετικό ρόλο στις αρχαίες γερμανικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το Ahnenerbe και το υπαίθριο μουσείο δεν κατασκευάστηκε ποτέ.

Η νέα μελέτη, που εξετάζει τόσο τα σωζόμενα εκμαγεία όσο και αρχειακό υλικό για το εγχείρημα, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity.

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