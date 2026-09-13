Σάρα Μάιερς: Η σκοτεινή υπόθεση της μητέρας που σκότωσε τα 4 παιδιά της

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια, οι καταγγελίες για κακοποίηση και τα σημειώματα που άφησαν πίσω τους η 46χρονη και η μητέρα της

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η Σάρα Μάιερς και η μητέρα της κατηγορούνται ότι σκότωσαν τα τέσσερα παιδιά της γυναίκας και στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Η Μάιερς ζούσε στη Γιούτα μαζί με τον σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, και τα τέσσερα παιδιά τους. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2019 και η γυναίκα μετακόμισε αργότερα στο Mechanicsville της Νέας Υόρκης. Από τότε βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια των παιδιών. Ο Χάρμον κέρδισε τελικά τη δικαστική μάχη και σχεδίαζε να πάρει τα παιδιά στη Γιούτα. Η επανένωση, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Τα τέσσερα παιδιά

Τα θύματα ήταν ο 13χρονος Harper Harmon και τα μικρότερα αδέλφια του, Hudson, 11 ετών, Gracelynn, 10 ετών, και Gavin, 10 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους τον Ιούνιο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν έναν μήνα αργότερα, όταν γείτονας ενημέρωσε την αστυνομία εξαιτίας έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το διαμέρισμα. Οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι σημειώματα που φέρεται να είχαν συνταχθεί από τη Σάρα Μάιερς και τη μητέρα της.

Στα σημειώματα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο γυναίκες υποστήριζαν ότι η Μάιερς και τα παιδιά της ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνδεόταν με την επικείμενη μετακόμιση των παιδιών στη Γιούτα. Οι γυναίκες φέρεται να θεωρούσαν ότι η επιστροφή τους στον πατέρα τους θα τα έθετε σε κίνδυνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα κάποια νέα κατηγορία σε βάρος του Χάρμον που να επιβεβαιώνει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει υποστηρίξει δημόσια τη δική του εκδοχή για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του.

Οι δύο πλευρές της ιστορίας

Μήνες πριν από την τραγωδία, η Μάιερς είχε αναφερθεί δημόσια στη δικαστική διαμάχη μέσω των social media. Σε ανάρτησή της, όταν ρωτήθηκε εάν εξακολουθούσε να ζει στη Γιούτα, είχε γράψει ότι η παραμονή της εκεί εξαρτιόταν από την απόφαση του δικαστή. Η ίδια υποστήριζε ότι εκπροσωπούσε τον εαυτό της στο δικαστήριο, χωρίς δικηγόρο, ενώ κατηγορούσε τον πρώην σύζυγό της ότι είχε τη δυνατότητα να διαθέσει μεγάλο χρηματικό ποσό για νομική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και ασφαλιστικά μέτρα που, όπως υποστήριζε, είχαν παραβιαστεί. Οι αναρτήσεις αυτές αποτελούν τη δική της εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη των καταγγελιών της.

Ο Χάρμον είχε επίσης μιλήσει δημόσια μέσω των social media για την απομάκρυνσή του από τα παιδιά του. Στις αναρτήσεις του εμφανίζονταν φωτογραφίες των παιδιών, ενώ εξέφραζε την επιθυμία του να τα ξανασυναντήσει. Λίγο πριν από την τραγωδία, μάλιστα, είχε επικοινωνία με τη Μάιερς μέσω μηνυμάτων, ενώ είχε πραγματοποιήσει και βιντεοκλήση με τα παιδιά του. Μετά τον θάνατό τους, συνέχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες και αναμνήσεις από τα παιδιά του.

Το ερώτημα που παραμένει

Η υπόθεση αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα και ποια ήταν η πραγματική κατάσταση της οικογένειας πριν από τους θανάτους. Οι ισχυρισμοί της Μάιερς για κακοποίηση και η εκδοχή του Χάρμον βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, ενώ οι αρχές καλούνται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα γεγονότα.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως ή πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που δεν μπορούσε να προβλεφθεί;Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν μπορεί να δοθεί οριστική απάντηση ούτε για τα κίνητρα ούτε για το εάν υπήρξαν παραλείψεις πριν από τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών.

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