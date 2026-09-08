Κυψέλη: Προφυλακιστέοι εκ νέου οι γονείς και για το νεκρό βρέφος – Στη φυλακή και ο 26χρονος
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν εκ νέου ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, αυτή τη φορά για το σκέλος της ανθρωποκτονίας του βρέφους.
Μετά τις νέες απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για τον θάνατο του βρέφους.
Προφυλακιστέος και ο 26χρονος
Την ίδια ποινική μεταχείριση είχε και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος απολογήθηκε για την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την 15χρονη έγκυο ανήλικη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η κοπέλα ήταν ανήλικη.
«Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν έμενα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση μας, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε», φέρεται να είπε κατά την απολογία του. Ο ίδιος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος.
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