Apple: Live η παρουσίαση των iPhone 18 Pro και του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone Ultra (vid)

Η μεγάλη ώρα έφτασε: Η Apple παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα (iPhone 18 Pro και Pro Max και iPhone Ultra) στο Apple Park της Καλιφόρνια.

Η Apple θα παρουσιάσει σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, τη νέα γενιά της iPhone, σε ένα event που φέρει τον τίτλο «Surprise and Shine» και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Apple Park στο Κupertino.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα Καλιφόρνιας, που αντιστοιχεί σε 20:00 ώρα Ελλάδας απόψε το βράδυ. Η μετάδοση που είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου της Apple, του YouTube και της Apple TV.

Πρόκειται για ιδιαίτερη στιγμή για την εταιρεία, καθώς είναι το πρώτο keynote του John Ternus ως CEO, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία από τον Tim Cook την 1η Σεπτεμβρίου. Φέτος η Apple αλλάζει και τη συνήθη στρατηγική της: δεν θα παρουσιάσει το βασικό iPhone 18, το οποίο αναβάλλεται για την άνοιξη του 2027 μαζί με το iPhone Air 2 και το iPhone 18e, εστιάζοντας αποκλειστικά στη σειρά Pro και στο πρώτο του αναδιπλούμενο μοντέλο.

iPhone 18 Pro και Pro Max: Οι αναμενόμενες αναβαθμίσεις

Τα iPhone 18 Pro (6,3 ίντσες οθόνη) και iPhone 18 Pro Max (6,9 ίντσες οθόνη) θα διατηρήσουν τις γενικές γραμμές του σχεδιασμού των προκατόχων τους, με τις σημαντικότερες αλλαγές να βρίσκονται στο «εσωτερικό».

Οι φήμες μιλούν για το νέο τσιπ A20 Pro, κατασκευασμένο για πρώτη φορά με διαδικασία 2nm, που υπόκειται σε σημαντική βελτίωση απόδοσης και ενεργειακή απόδοση, καθώς και για το δικό της, νέο modem C2 της Apple. Στην κάμερα, το μεγάλο νέο χαρακτηριστικό να είναι ο πρώτος φακός μεταβλητού διαφράγματος (variable aperture) σε iPhone, ενώ αναφέρεται και μικρότερο Dynamic Island. Στις φήμες ξεχωρίζει επίσης ένα νέο χρώμα, το Dark Cherry, που θα αντικαταστήσει το σημερινό Cosmic Orange.

Το μεγάλο «στοίχημα»: Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Η μεγαλύτερη αλλαγή να είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple, φημολογούμενο με την ονομασία iPhone Ultra (ή iPhone Fold). Πρόκειται για συσκευή τύπου book-fold, με εξωτερική οθόνη περίπου 5,5 ιντσών και εσωτερική περίπου 7,8 ιντσών, σε αναλογία κοντά σε iPad mini.

O σκελετός, δεν είναι από τιτάνιο με στόχο να μειωθεί σημαντικά το ενοχλητικό «τσάκισμα» (τσάκισμα) στην οθόνη - ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αναδιπλούμενων συσκευών μέχρι σήμερα.

Αντί για Face ID, το μοντέλο πιθανώς θα διαθέτει Touch ID ενσωματωμένο στο κουμπί λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή του κοντά στα 1,999 δολάρια (περίπου 1,850-1,900 ευρώ με τους ισχύοντες συντελεστές μετατροπής, πριν προστεθεί ο ΦΠΑ που θα ισχύσει στην Ελλάδα), καθιστώντας το ακριβότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Τι άλλο θα δούμε

Εκτός από το iPhone, το σημερινό γεγονός που τοποθετείται θα φέρει και τα νέα μοντέλα Apple Watch, ενδεχομένως το Apple Watch Series 12 και το Apple Watch Ultra 4. Καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Apple - όλα να ξεκαθαρίσουν απόψε στις 20:00.

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