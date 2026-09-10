Σχεδόν 5 μισθοί για ένα iPhone: Το «βαρβάτο» μοντέλο της Apple που κοστίζει 3.839 ευρώ

Οι νέες τιμές των iPhone 18 στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το εντυπωσιακό κόστος του iPhone Duo με αποθηκευτικό χώρο 2TB.

Σχεδόν 4.000 ευρώ για ένα κινητό τηλέφωνο. Όχι για έναν υπολογιστή, όχι για ένα αυτοκίνητο, ούτε για να ξεχαστείς ένα δεκαπενθήμερο κάπου στον Ειρηνικό. 4.000 ευρώ για ένα iPhone που χωράει στην τσέπη σου. Η Apple παρουσίασε χθες Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της, και η κορυφαία έκδοσή του με αποθηκευτικό χώρο 2TB φτάνει στην Ευρώπη τα 3.839 ευρώ.

Το ποσό δεν είναι απλώς ένα ακόμη ρεκόρ στην ολοένα ακριβότερη αγορά των smartphones. Δημιουργεί και ένα πολύ πιο άμεσο ερώτημα για την ελληνική πραγματικότητα: πόσους μισθούς χρειάζεται κάποιος για να αγοράσει ένα κινητό; Με τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα να βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά μηνιαίως από τον Απρίλιο του 2026, η ακριβότερη έκδοση του νέου iPhone αντιστοιχεί σε περισσότερους από τέσσερις ολόκληρους μεικτούς μηνιαίους μισθούς. Και στην πράξη, για κάποιον που πρέπει να πληρώσει ενοίκιο, λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, το ποσό των σχεδόν 4.000 ευρώ μοιάζει με χρήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν μήνες αποταμίευσης.

Από 1.469 έως 3.839 ευρώ

Η Apple, σε κάθε περίπτωση, ανέβασε συνολικά τον πήχη των τιμών με τη νέα γενιά της. Στην ευρωπαϊκή αγορά, το iPhone 18 Pro ξεκινά από τα 1.469 ευρώ, ενώ το iPhone 18 Pro Max ξεκινά από τα 1.619 ευρώ. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο, καθώς υπάρχουν εκδόσεις έως και 2TB.

Το πραγματικό άλμα, ωστόσο, έρχεται με το iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone ξεκινά στην Ισπανία από τα 2.339 ευρώ για την έκδοση των 256GB και φτάνει τα 3.839 ευρώ για την κορυφαία έκδοση με 2TB. Σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές διαφοροποιούνται, κάτι που εξηγεί γιατί δεν υπάρχει μία ενιαία «ευρωπαϊκή τιμή» για όλα τα κράτη της Ευρωζώνης.

Η Apple έχει ήδη ανακοινώσει ότι το iPhone Duo θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, ενώ τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αναμένονται νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου. Για την Ελλάδα, πάντως, οι επίσημες τιμές των νέων μοντέλων δεν εμφανίζονταν ακόμη στην ελληνική έκδοση του Apple Store, επομένως οι ευρωπαϊκές τιμές δεν είναι απαραίτητο να λογίζονται ίδιες με αυτές που θα ισχύσουν στη χώρα μας.

Το κινητό ως είδος πολυτελείας

Κάποτε το δίλημμα ήταν απλό: αγοράζεις ένα ακριβό κινητό ή ένα φθηνότερο. Σήμερα, στην κορυφή της αγοράς, το smartphone έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε προϊόν πολυτελείας.

Τα 3.839 ευρώ του κορυφαίου iPhone Duo είναι περισσότερα από την τιμή πολλών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Είναι χρήματα που μπορούν να καλύψουν αρκετούς μήνες ενοικίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να χρηματοδοτήσουν ένα ταξίδι για μια οικογένεια ή να αγοράσουν έναν πολύ ισχυρό φορητό υπολογιστή.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση του νέου iPhone. Από τη μία πλευρά, η Apple παρουσιάζει ένα προϊόν με τεχνολογία που μέχρι σήμερα δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ στη σειρά iPhone: αναδιπλούμενη κατασκευή, δύο οθόνες, νέο σχεδιασμό και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει τα 2TB. Από την άλλη, η τιμή του το βγάζει αυτομάτως από τη σφαίρα της μέσης ελληνικής απλής καταναλωτικής αγοράς.

Δεν απευθύνεται σε κάποιον που απλώς χρειάζεται ένα νέο κινητό. Απευθύνεται σε εκείνον που θέλει να αποκτήσει το πιο καινούργιο, το πιο σπάνιο και –κυρίως– το πιο ακριβό iPhone που υπάρχει.

Πόσο μακριά έφτασε η Apple;

Αξίζει να σημειωθεί πως στις ΗΠΑ, η τιμή εκκίνησης του iPhone Duo είναι 1.999 δολάρια, ενώ τα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max ξεκινούν από 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα. Στην Ευρώπη, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς στις τελικές τιμές περιλαμβάνονται φόροι, ΦΠΑ και διαφορετικές εμπορικές επιβαρύνσεις ανά αγορά.

Έτσι, το νέο iPhone Duo γίνεται το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας πραγματικότητας στην αγορά της τεχνολογίας: το smartphone δεν έχει πλέον μόνο «καλή», «μεσαία» και «ακριβή» κατηγορία. Στην κορυφή του υπάρχει πλέον και μια κατηγορία σχεδόν απρόσιτης πολυτέλειας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ