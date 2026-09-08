Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προετοιμαστείς για ένα μεγάλο αθλητικό τριήμερο. Αυτή τη φορά, η προετοιμασία ξεκίνησε… από την κουζίνα.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση του Spetses Mini Marathon, που συμπληρώνει 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, και η Τίνα Κίκιζα της εταιρείας MELISSA KIKIZAS βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ανέλαβαν να ετοιμάσουν μαζί μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή για να γιορτάσουν τα 15 χρόνια του θεσμού όπου κάθε χρόνο φιλοξενείται το μοναδικό Melissa Pasta Party.

Το αποτέλεσμα; Μια διαφορετική, πιο… γευστική ματιά στο φετινό Spetses Mini Marathon, με πρωταγωνίστρια μια συνταγή που ταιριάζει ιδανικά σε ένα weekend όπου το φαγητό, η παρέα και η αγωνιστική διάθεση συναντιούνται ξανά στις Σπέτσες.

Και επειδή ένα καλό carbo-loading έχει πάντα τη δική του θέση πριν από έναν αγώνα, η συγκεκριμένη συνταγή αποτελεί και την αφορμή για έναν μεγάλο διαγωνισμό που ετοιμάζεται ήδη, με έπαθλο ένα ολόκληρο κιβώτιο ζυμαρικά!

Άλλωστε, στο Spetses Mini Marathon το Melissa Pasta Party αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα διαχρονικά σημεία συνάντησης της διοργάνωσης. Μετά τις διαδρομές, τις επιδόσεις και τα μετάλλια, αθλητές, φίλοι και οικογένειες συναντιούνται στο σημείο-θεσμό του τριημέρου, για να μοιραστούν τη χαρά του αγώνα και να γεμίσουν ενέργεια για όσα ακολουθούν.

Θες να δεις πώς η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα έβαλαν τις ποδιές τους και δημιούργησαν τη δική τους επετειακή συνταγή;

Δες το video και ετοιμάσου για το επετειακό Spetses mini Marathon.

Και επειδή το μεγαλύτερο multisport event της χώρας πλησιάζει, ήρθε η ώρα να κλείσεις τη θέση σου.

Κάνε την εγγραφή σου εδώ: www.spetsesmarathon.com