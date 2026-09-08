Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Οι τίγρεις της Σουμάτρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «κρισίμως απειλούμενες» από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις παγκοσμίως, συναντώνται μόνο στο νησί της Σουμάτρας, το οποίο βρίσκεται στην Ινδονησία

Τρία μικρά τιγράκια της Σουμάτρας γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο της Αθήνας, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας για ένα από τα πιο απειλούμενα ζώα του πλανήτη μας.

Τα τρία μικρά γεννήθηκαν πριν από δύο μήνες και σήμερα, Τρίτη, έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός του άγριου ζώου, για να σωθεί από χείλος της εξαφάνισης. Παράλληλα, στα μικρά τοποθετήθηκαν μικροτσίπ αναγνώρισης.

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