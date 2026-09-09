Δεν είναι μονόχνωτοι απλώς θέλουν να περνούν χρόνο μόνοι: 5 χαρακτηριστικά τους που συνήθως παρεξηγούνται

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων μπορεί να κρίνεται συχνά από τον περίγυρο για την επιλογή της να περνάει χρόνο μακριά από τη βαβούρα και τις μαζώξεις.

Το να προτιμά κάποιος ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι αντί για μια έξοδο με φίλους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αντικοινωνικός ή ότι αισθάνεται μοναξιά. Η ψυχολογία διαχωρίζει τη μοναχικότητα από τη μοναξιά: το πρώτο αφορά το να βρίσκεται κάποιος μόνος, ενώ το δεύτερο αφορά το πώς βιώνει την απουσία ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων.

Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος που περνάμε μόνοι μπορεί να λειτουργεί θετικά στην υγεία μας, όταν αποτελεί συνειδητή επιλογή. Η αίσθηση ότι έχουμε τον έλεγχο του προσωπικού χρόνου μας φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη διαχείριση του στρες.

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