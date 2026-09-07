Ο εξωπραγματικός ουρανοξύστης των 272 μέτρων και των 800 εκατ. δολαρίων

Μια νέα πόλη έκτασης 880 τετραγωνικών χιλιομέτρων δημιουργείται στο Καζακστάν, με έναν εντυπωσιακό ουρανοξύστη 272 μέτρων στην καρδιά της.

Αν κάποιος έβλεπε μόνο τις εικόνες του, θα μπορούσε εύκολα να πιστέψει ότι πρόκειται για σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης των 272 μέτρων που σχεδιάζεται στο Καζακστάν δεν είναι ένα ακόμη αρχιτεκτονικό όραμα που θα μείνει στα σχέδια. Αποτελεί το κεντρικό κομμάτι μιας νέας πόλης που αναπτύσσεται από το μηδέν.

Το Alatau Iconic Complex and Gateway District θα δημιουργηθεί στην Alatau, μια φιλόδοξη νέα πόλη κοντά στο Αλμάτι, η οποία σχεδιάζεται να εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής. Στην καρδιά της θα δεσπόζει ένας πύργος ύψους 272 μέτρων και 56 ορόφων, σχεδιασμένος από το αμερικανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν

Το συγκρότημα δεν θα αποτελείται μόνο από έναν ουρανοξύστη. Συνολικά θα καταλαμβάνει περίπου 276.800 τετραγωνικά μέτρα και θα περιλαμβάνει έναν δεύτερο πύργο ύψους 80 μέτρων, ο οποίος θα φιλοξενεί ξενοδοχείο πέντε αστέρων και κατοικίες.

Ο βασικός πύργος θα συνδυάζει χώρους γραφείων και πολυτελή διαμερίσματα, ενώ στη βάση του συγκροτήματος θα υπάρχει ένα τριώροφο podium περίπου 58.000 τετραγωνικών μέτρων, με καταστήματα, χώρους πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων.

Η επένδυση είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει προβλεφθεί για το project ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ολοκλήρωση του συγκροτήματος έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2029.

Εμπνευσμένο από τα βουνά

Η ασυνήθιστη μορφή του δεν είναι τυχαία. Οι δύο πύργοι έχουν σχεδιαστεί με κλιμακωτές, ασύμμετρες επιφάνειες, οι οποίες παραπέμπουν στις κοιλάδες, τους παγετώνες και τις γεωλογικές διαμορφώσεις της οροσειράς Trans-Ili Alatau.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κτίριο που περισσότερο θυμίζει τεράστια γλυπτική κατασκευή παρά έναν συμβατικό ουρανοξύστη. Οι διαφορετικές βαθμίδες δημιουργούν μπαλκόνια και μεγάλες βεράντες, ενώ οι προσόψεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την ηλιακή ακτινοβολία.

Υπάρχει όμως και ένας πρακτικός λόγος πίσω από τον ιδιαίτερο σχεδιασμό. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα και έτσι η στατική μελέτη του συγκροτήματος περιλαμβάνει ειδικά συστήματα σεισμικής προστασίας και απόσβεσης ενέργειας, ώστε οι κατασκευές να μπορούν να ανταποκριθούν σε ισχυρές σεισμικές καταπονήσεις.

Μια πόλη από το μηδέν

Ίσως, πάντως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας να μην είναι καν ο ουρανοξύστης. Η Alatau αποτελεί ένα τεράστιο σχέδιο αστικής ανάπτυξης που προβλέπει συνολική έκταση περίπου 880 τετραγωνικών χιλιομέτρων και χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Το Gate District, όπου θα βρίσκεται το Iconic Complex, προορίζεται να αποτελέσει το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της νέας πόλης.

Οι σχεδιαστές προβλέπουν επίσης σιδηροδρομικές συνδέσεις, γραμμές ελαφρού σιδηροδρόμου, πράσινες λεωφόρους και μεγάλους δημόσιους χώρους. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας νέος αστικός κόμβος που θα συνδέει το Αλμάτι με την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας.

Η SOM δεν είναι τυχαία επιλογή για ένα τέτοιο project. Το γραφείο έχει σχεδιάσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Burj Khalifa στο Ντουμπάι και το One World Trade Center στη Νέα Υόρκη.

Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, μέχρι το τέλος του 2029 ο ουρανοξύστης των 272 μέτρων θα αποτελεί το ψηλότερο κτίριο στην περιοχή του Αλμάτι και στο νότιο Καζακστάν, μετατρέποντας το φουτουριστικό σχέδιο σε ένα νέο σύμβολο μιας πόλης που σήμερα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

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