Ο Μεγαλοπόδαρος «εντοπίστηκε» στο Μέιν: Η αστυνομία ανέλαβε μετά από δεκάδες κλήσεις

Δεκάδες κλήσεις στην αστυνομία του Μέιν ανέφεραν ότι ο μυστηριώδης Μεγαλοπόδαρος κυκλοφορούσε στους δρόμους μιας μικρής πόλης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μπορεί θρυλικά πλάσματα όπως ο Μεγαλοπόδαρος στην Αμερική να έχουν αποδειχτεί πλέον ότι δεν υπάρχουν, όμως ακόμα απασχολούν τους λάτρεις του μυστηρίου και συγκεκριμένα την αστυνομία στο Μέιν των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αστυνομικό τμήμα της Damariscotta άρχισε να δέχεται αυξημένο αριθμό κλήσεων από το 911 για έναν μυστηριώδη «άντρα» που έμοιαζε με τον θρυλικό Μεγαλοπόδαρο ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης. Αυτός ο «Μεγαλοπόδαρος» εθεάθη να περπατά στην Main Street, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές εμφανίστηκε ακόμη και κατά την πρωινή άφιξη μαθητών σε τοπικό σχολείο, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους κατοίκους.

Η αστυνομία τον πλησίασε

Οι αρχές αποφάσισαν να ερευνήσουν την υπόθεση και έτσι ένας αστυνομικός τον πλησίασε και μίλησε μαζί του. Στην συνέχεια ο αρχηγός του σώματος δήλωσε το προφανές, ότι δηλαδή δεν επρόκειτο για τον Μεγαλοπόδαρο, αλλά για έναν άντρα με μια πολύ «πειστική» στολή του θρυλικού πλάσματος.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο άντρας ήταν πολύ συνεργάσιμος και η συζήτηση μαζί του ήταν «πολύ καλή». Έτσι η αστυνομία του Μέιν ανακοίνωσε με χιουμοριστικό τρόπο ότι η υπόθεση έκλεισε και στον άντρα δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Μετά από μια μακρά, εξαντλητική και απολύτως σοβαρή έρευνα, τα μέλη του αστυνομικού τμήματος της Damariscotta κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα: Ο Bigfoot δεν είναι αληθινός»

Απογοήτευση σε όλη την πόλη

Στην συνέχεια πολύ αστυνομικοί παραδέχτηκαν ότι μέσα στο τμήμα ήλπιζαν κρυφά να ισχύουν τα όσα έλεγαν οι κάτοικοι, και να ανακάλυπταν κάτι που θα έκανε γνωστή την πόλη σε ολόκληρη την χώρα.

Και φαίνεται πως δεν ήταν μόνο οι αστυνομικοί που ήθελαν να πιστέψουν στην ύπαρξη του μυθικού πλάσματος. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, αρκετοί από όσους σχολίασαν την υπόθεση δήλωσαν απογοητευμένοι όταν έμαθαν ότι δεν επρόκειτο για τον πραγματικό Bigfoot.

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