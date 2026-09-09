Επιστήμονες ανακάλυψαν το μεγαλύτερο οστό δεινοσαύρου και μετά... διαλύθηκε: Δεινόσαυρος μεγαλύτερος από γαλάζια φάλαινα

Ένα οστό μήκους δύο μέτρων έκανε τους επιστήμονες να αναρωτηθούν αν είχαν μπροστά τους τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο όλων των εποχών.

Το 1978, παλαιοντολόγοι που πραγματοποιούσαν έρευνες στον γεωλογικό σχηματισμό Καλλαμέντου στην νότια Ινδία, ανακάλυψαν οστά ενός τεράστιου δεινοσαύρου, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και ένα οστό ποδιού μήκους περίπου 2 μέτρων αλλά και ένα οστό λεκάνης.

Τα ευρήματα αποδόθηκαν στον Bruhathkayosaurus matleyi, έναν τιτανόσαυρο της ομάδας των γιγάντιων σαυρόποδων, ο οποίος σύμφωνα με τις διαστάσεις του οστού, εκτιμάται ότι μπορεί να έφτανε τα 45 μέτρα σε μήκος και τους 170 τόνους σε βάρος. Αν αυτές οι εκτιμήσεις είναι σωστές τότε μιλάμε για τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο που έχει καταγραφεί και ακολούθως, το μεγαλύτερο ζώο το μεγαλύτερο ζώο που έζησε ποτέ στη στεριά, ξεπερνώντας σε βάρος ακόμη και τη γαλάζια φάλαινα.

Το απολίθωμα που εξαφανίστηκε

Υπάρχει, ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς τα ίδια τα απολιθώματα δεν σώθηκαν. Ο ψαμμίτης στον οποίο είχαν εγκλωβιστεί τα οστά απορροφά μεγάλες ποσότητες νερού κατά την περίοδο των μουσώνων, έτσι όταν στη συνέχεια στεγνώνει, συρρικνώνεται και μπορεί να προκαλέσει ρωγμές. Ο παλαιοντολόγος Paul Barrett περιέγραψε ότι τα οστά είναι σχεδόν τόσο εύθραυστα όσο ένα μουσκεμένο μπισκότο. Σύμφωνα με τις αναφορές, μέχρι να φτάσουν στο εργαστήριο είχαν ουσιαστικά μετατραπεί σε θρύμματα.

Οι επιστήμονες βασίζονται έτσι στις μετρήσεις του μήκους και της περιφέρειας των οστών που είχαν καταγραφεί πριν καταστραφούν. Τέτοιες μετρήσεις χρησιμοποιούνται σήμερα για την εκτίμηση του σωματικού βάρους εξαφανισμένων δεινοσαύρων, όμως στην περίπτωση του Bruhathkayosaurus δεν υπάρχει πλέον το ίδιο το οστό για να επιβεβαιωθούν.

Πόσο μεγάλοι μπορούσαν να γίνουν οι δεινόσαυροι;

Ακόμη και αν οι υπολογισμοί είναι σωστοί, παραμένει το ερώτημα αν ένα χερσαίο ζώο θα μπορούσε πραγματικά να φτάσει τέτοιο μέγεθος. Οι επιστήμονες πρέπει να υπολογίσουν όχι μόνο την αντοχή των οστών, αλλά και το πώς ένα σώμα εκατοντάδων τόνων θα μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετή τροφή, οξυγόνο και αίμα, να διατηρήσει την αρτηριακή πίεση και να αποβάλλει τη θερμότητα.

Το ακριβές όριο του μεγέθους που μπορούσε να φτάσει ένα χερσαίο ζώο παραμένει άγνωστο και ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να το προσδιορίσουμε με βεβαιότητα.

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