Kηφισιά: Οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα ενώ ήταν μόλις 15 ετών- Συνελήφθη και η μητέρα του

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς τα ξημερώματα της Κυριακής στο ύψος της Κηφισιάς, ενώ κινούνταν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο.

Ένας 15χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (8/11), καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:40, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο 15χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με 187 χλμ./ώρα.

Στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν 90 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να κινείται με περισσότερα από τα διπλάσια χιλιόμετρα από το προβλεπόμενο όριο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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