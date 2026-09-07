Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρήκαν το διαβατήριο της 50χρονης στο Γαλάτσι – Τι εξετάζει η αστυνομία

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της Γιου Τινγκ, καθώς το διαβατήριο της 50χρονης βρέθηκε κομματιασμένο στο Άλσος Γαλατσίου, ενώ το κινητό της είχε βρεθεί στην Αθήνα.

Νέο εύρημα που ενδέχεται να δώσει απαντήσεις στην εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ έχουν στα χέρια τους οι Αρχές. Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου 2026, από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της. Έκτοτε, οι έρευνες στην Ελλάδα και την Κίνα συνεχίζονται, με τη συνδρομή και της Ιντερπόλ.

Το τελευταίο διάστημα, ένα νέο στοιχείο έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αστυνομικών. Πρόκειται για το διαβατήριο της 50χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου.

Κομματιασμένο και φθαρμένο από τον ήλιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ταξιδιωτικό έγγραφο βρέθηκε κομματιασμένο σε λωρίδες και ιδιαίτερα φθαρμένο, καθώς φαίνεται πως είχε παραμείνει εκτεθειμένο στον ήλιο για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Το διαβατήριο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ανήκε πράγματι στη Γιου Τινγκ, αλλά και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα αξιοποιήσιμα στοιχεία. Στο Άλσος Γαλατσίου βρέθηκαν συνολικά 12 αστυνομικοί, οι οποίοι ερεύνησαν την περιοχή για τυχόν πρόσθετα αντικείμενα ή ίχνη που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση.

Το διαβατήριο στο Γαλάτσι, το κινητό στο κέντρο της Αθήνας

Το εύρημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω ενός ακόμη στοιχείου της υπόθεσης: το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ είχε εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το κινητό βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα. Οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στα δύο αντικείμενα και κυρίως αν μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της 50χρονης.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου καταγράφεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της Γιου Τινγκ. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την εξαφάνισή της, αξιοποιώντας μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και τα αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση και κατέθεσε στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες.

«Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ»

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή την εκτίμησή του ότι η εξαφάνιση ενδέχεται να συνδέεται με εγκληματική ενέργεια. Μιλώντας στο Open για τον εντοπισμό του διαβατηρίου, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ταξιδιωτικό έγγραφο, σημειώνοντας πως απομένει η επίσημη ταυτοποίησή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από την ημέρα της εξαφάνισης έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία και δραστηριότητα που θα μπορούσε να δώσει στοιχεία για το πού βρίσκεται η 50χρονη.«Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία κίνηση. Όλα είναι αποκομμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Αρχές συνεχίζουν πλέον την έρευνα, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί τι συνέβη μετά το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της Γιου Τινγκ και πώς βρέθηκε το διαβατήριό της στο Γαλάτσι.

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