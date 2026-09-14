Πόσο κόστισαν τα μεγαλύτερα ανθρώπινα επιτεύγματα: Από τους Πύργους του Ρολογιού στη Μέκκα μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Από τους Πύργους του Ρολογιού στη Μέκκα έως τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αυτά τα έργα κόστισαν δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα επιτεύγματα συνοδεύονται και από αστρονομικό κόστος. Από τους εντυπωσιακούς Πύργους του Ρολογιού στη Μέκκα και το Μεγάλο Τζαμί μέχρι τον αντιδραστήρα σύντηξης ITER, το πετρελαϊκό κοίτασμα Κασάγκαν και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πίσω από αυτά τα έργα κρύβονται επενδύσεις δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με σχετική καταγραφή των «Επενδυτών», στη λίστα περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο δαπανηρά και φιλόδοξα έργα που έχει επιχειρήσει να υλοποιήσει ο άνθρωπος.

Οι Πύργοι του Ρολογιού – 16 δισ. δολάρια

Το συγκρότημα των Πύργων του Ρολογιού, γνωστό ως Abraj Al Bait, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ο Makkah Royal Clock Tower, ύψους περίπου 601 μέτρων.

Το συνολικό κόστος του συγκροτήματος έχει εκτιμηθεί σε περίπου 16 δισ. δολάρια, ενώ περιλαμβάνει ξενοδοχεία, κατοικίες, εμπορικούς χώρους και εκτεταμένες υποδομές.

Ο αντιδραστήρας σύντηξης ITER – 25 δισ. δολάρια

Στη Γαλλία βρίσκεται ένα από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά εγχειρήματα στον κόσμο: ο ITER, ο πειραματικός αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης.

Στόχος του είναι να μελετήσει κατά πόσο η σύντηξη μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον μια νέα πηγή ενέργειας. Το έργο απαιτεί τεχνολογίες αιχμής και τη συνεργασία πολλών χωρών.

Το Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας – 100 δισ. δολάρια

Η επέκταση του Μεγάλου Τζαμιού στη Σαουδική Αραβία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί.

Το ευρύτερο πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις, αυλές, σήραγγες, δρόμους και πολύπλοκα συστήματα υποδομών, σχεδιασμένα ώστε να εξυπηρετούν τεράστιους αριθμούς προσκυνητών. Στη σχετική καταγραφή αναφέρεται κόστος που φτάνει τα 100 δισ. δολάρια, αν και το ποσό αυτό αφορά ευρύτερες φάσεις και έργα ανάπτυξης και όχι αποκλειστικά ένα τμήμα του τζαμιού.

Το πετρελαϊκό κοίτασμα Κασάγκαν – 116 δισ. δολάρια

Στην Κασπία Θάλασσα του Καζακστάν βρίσκεται το Κασάγκαν, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά ενεργειακά έργα στον κόσμο. Η ανάπτυξή του πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με ρηχά νερά, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και την παρουσία υδρόθειου.

Το κόστος ανάπτυξης έχει υπολογιστεί από διαφορετικές πηγές σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν δημοσιευθεί εκτιμήσεις που φτάνουν τα 116 δισ. δολάρια.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός – 150 δισ. δολάρια

Ένα από τα ακριβότερα ανθρώπινα εγχειρήματα είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Ο ISS κατασκευάστηκε σταδιακά σε τροχιά, με τα επιμέρους τμήματά του να μεταφέρονται στο διάστημα και να συναρμολογούνται εκεί.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της κατασκευής, των εκτοξεύσεων και της λειτουργίας του, έχει εκτιμηθεί περίπου στα 150 δισ. δολάρια. Πίσω από το ποσό αυτό βρίσκονται δεκαετίες σχεδιασμού, χιλιάδες επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί και μια πρωτοφανής διεθνής συνεργασία.

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