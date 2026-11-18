Ο δήμαρχος μιας μικρής γαλλικής κοινότητας βρέθηκε να κυνηγά τους κλέφτες του τροχόσπιτού του, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ότι είχαν προκαλέσει ζημιές χιλιάδων ευρώ στην εγκατάστασή του.

Ο δήμαρχος είδε το τροχόσπιτό του να απομακρύνεται πίσω από ένα αυτοκίνητο και αποφάσισε να μην αφήσει τους δράστες να ξεφύγουν. Ακολούθησε μια καταδίωξη περίπου 15 χιλιομέτρων, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη δύο ανδρών από τη γαλλική χωροφυλακή.

Πρωταγωνιστής της ασυνήθιστης υπόθεσης είναι ο Ολιβιέ Κορμπέν, δήμαρχος της κοινότητας Ντολόν, στην περιοχή Σαρτ της Γαλλίας, ο οποίος παράλληλα εργάζεται ως αγρότης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν βρισκόταν στην αγροτική του εγκατάσταση μαζί με τον γιο του.

Η καταδίωξη των 15 χιλιομέτρων

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιος του αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να εγκαταλείπει τον χώρο, έχοντας συνδέσει πίσω του το τροχόσπιτο του πατέρα του. «Ο γιος μου γύρισε εκείνη τη στιγμή το κεφάλι και μου είπε: μπαμπά, το τροχόσπιτό σου φεύγει μαζί με ένα αυτοκίνητο», περιέγραψε αργότερα ο δήμαρχος.

Ο Κορμπέν δεν έχασε χρόνο. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να ακολουθεί τους δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν μόλις αρπάξει το τροχόσπιτο. Κατάφερε να τους πλησιάσει κοντά στην κοινότητα Λε Λουάρ και ενημέρωσε τηλεφωνικά τη χωροφυλακή για την κλοπή, ζητώντας τη συνδρομή των Αρχών.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στην καταδίωξη, ωστόσο οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητα. Η πορεία τους συνεχίστηκε μέχρι το Σεν-Ομπέν-ντε-Κουντρέ, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της κλοπής.

Εκεί ο δήμαρχος προσπέρασε το όχημα των δραστών, προκειμένου να διευκολύνει τους αστυνομικούς που ακολουθούσαν να περάσουν μπροστά. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι δύο άνδρες άρχισαν να χτυπούν με το αυτοκίνητό τους το δικό του από πίσω, ενώ σε κάποια στιγμή επιχείρησαν να τον προσπεράσουν από τη δεξιά πλευρά.

Ο Κορμπέν εκμεταλλεύτηκε την κίνησή τους, έκλεισε τον δρόμο διαφυγής τους και τους οδήγησε προς έναν τοίχο, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν πίσω του επενέβησαν αμέσως και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Ζημιά 25.000 ευρώ

Η περιπέτεια, ωστόσο, δεν τελείωσε με την ανάκτηση του τροχόσπιτου. Όταν επέστρεψε στην αγροτική του εγκατάσταση, ο δήμαρχος διαπίστωσε ότι οι δράστες είχαν προκαλέσει επιπλέον ζημιές, αφαιρώντας ηλεκτρικά καλώδια και χαλκό από το σύστημα παροχής νερού.

Ελέγχοντας στη συνέχεια τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι οι ίδιοι άνθρωποι είχαν επισκεφθεί τον χώρο περίπου δύο ώρες νωρίτερα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την κλοπή. Η συνολική οικονομική ζημιά υπολογίζεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, σε περίπου 25.000 ευρώ, ενώ το τροχόσπιτο υπέστη τέτοιες φθορές που πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Παρότι τα κλοπιμαία ανακτήθηκαν, η αγροτική εγκατάσταση θα χρειαστεί εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 25 και 30 ετών, κρατούνταν στις εγκαταστάσεις της χωροφυλακής στη Λα Φερτέ-Μπερνάρ, εν αναμονή της παραπομπής τους στην εισαγγελική Αρχή.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, οι δύο άνδρες ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές, ενώ φέρονται να είχαν κλέψει και ένα ρυμουλκούμενο από κάτοικο της περιοχής την προηγούμενη ημέρα.

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