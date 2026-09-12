Μετά το ChatGPT έρχεται το ρομπότ της OpenAI: Ο Sam Altman θέλει «ένα για κάθε σπίτι»

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, φαίνεται πως ετοιμάζεται να περάσει από τον ψηφιακό κόσμο στην πραγματική ζωή, αναπτύσσοντας ένα ανθρωποειδές ρομπότ.

Ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο podcast «Sources» ότι η δημιουργία ενός ανθρωποειδούς αποτελεί ξεκάθαρο στόχο της OpenAI.

«Χωρίς αμφιβολία, θα δημιουργήσουμε ένα ανθρωποειδές. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν ένα προσωπικό ρομπότ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους»

Ο Altman εξήγησε ότι η ιδέα βασίζεται σε έναν απλό λόγο, καθώς σχεδόν ολόκληρο το περιβάλλον γύρω μας έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανθρώπινες δυνατότητες και ανάγκες. Από το άνοιγμα μιας πόρτας και τη χρήση ενός υπολογιστή μέχρι τον χειρισμό μηχανημάτων και το καθάρισμα της κουζίνας, οι περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για ανθρώπους. «Χτίσαμε αυτόν τον κόσμο για τους ανθρώπους. Επομένως, το να προσαρμοστούμε σε αυτό το μοντέλο φαίνεται καλή ιδέα», σημείωσε ο CEO της OpenAI. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να προσλαμβάνει ανθρώπους με ειδίκευση που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανθρωποειδούς. Ωστόσο, ο Altman δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να παρουσιαστεί ή να κυκλοφορήσει.

Παρά το γεγονός ότι ένα ανθρωποειδές ρομπότ πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη φυσική κατασκευή, για τον Altman το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας βρίσκεται αλλού. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργεί ως «εγκέφαλος» του ρομπότ είναι πολύ σημαντικότερη από την ίδια την κατασκευή του σώματός του. «Όλα αυτά είναι λιγότερο σημαντικά από την κατανόηση του εγκεφάλου που κάνει το ρομπότ να λειτουργεί», υπογράμμισε. Η OpenAI φαίνεται, επομένως, να αντιμετωπίζει το ανθρωποειδές όχι απλώς ως μια ακόμη συσκευή, αλλά ως ένα φυσικό σώμα που θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Στο παιχνίδι και η Tesla

Η OpenAI δεν είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που επενδύει στα ανθρωποειδή ρομπότ. Ο Elon Musk έχει ήδη παρουσιάσει το σχέδιο της Tesla για το Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας. Ο Musk έχει δηλώσει ότι η Tesla σκοπεύει να ξεκινήσει την πώληση του Optimus στα τέλη του 2027.

Έτσι, η κούρσα για τα οικιακά ανθρωποειδή φαίνεται να αποκτά πλέον έναν ακόμη ισχυρό παίκτη, με την OpenAI να θέλει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από τις οθόνες και τους υπολογιστές στον φυσικό κόσμο.