Οι περιοχές όπου μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027: Αναλυτικά η λίστα

Διευρύνεται το καθεστώς πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες σε εκατοντάδες μικρούς οικισμούς της περιφέρειας και των νησιών.

Νέος φορολογικός χάρτης διαμορφώνεται για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς η επέκταση του πληθυσμιακού ορίου φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη για το 2026 με μείωση 50% στον φόρο κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε παραμεθόριες περιοχές), ενώ από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του για τις επιλέξιμες περιοχές.

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στη ρύθμιση και η βασική προϋπόθεση

Με την αύξηση του πληθυσμιακού ορίου κοντά στους 2.000 κατοίκους, στη σχετική λίστα προστίθενται περιοχές όπως τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος. Παράλληλα, στο ευνοϊκό καθεστώς εισέρχονται και οικισμοί με τουριστικό χαρακτήρα, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο στη Σαντορίνη, το Φαληράκι στη Ρόδο και ο Πλαταμώνας στην Πιερία.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι το ακίνητο να δηλώνεται ως κύρια κατοικία από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε αυτούς τους οικισμούς δεν δικαιούνται την απαλλαγή.

Η κυβερνητική παρέμβαση έχει σαφή δημογραφικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στην περιφέρεια, ενώ τα μηδενικά εκκαθαριστικά για τους δικαιούχους αναμένεται να εμφανιστούν το 2027.

Η αναλυτική λίστα με τους οικισμούς

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