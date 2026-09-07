Οι περιοχές όπου μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027: Αναλυτικά η λίστα
- Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στη ρύθμιση και η βασική προϋπόθεση
- Η αναλυτική λίστα με τους οικισμούς
Νέος φορολογικός χάρτης διαμορφώνεται για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς η επέκταση του πληθυσμιακού ορίου φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.
Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη για το 2026 με μείωση 50% στον φόρο κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε παραμεθόριες περιοχές), ενώ από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του για τις επιλέξιμες περιοχές.
Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στη ρύθμιση και η βασική προϋπόθεση
Με την αύξηση του πληθυσμιακού ορίου κοντά στους 2.000 κατοίκους, στη σχετική λίστα προστίθενται περιοχές όπως τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος. Παράλληλα, στο ευνοϊκό καθεστώς εισέρχονται και οικισμοί με τουριστικό χαρακτήρα, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο στη Σαντορίνη, το Φαληράκι στη Ρόδο και ο Πλαταμώνας στην Πιερία.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι το ακίνητο να δηλώνεται ως κύρια κατοικία από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε αυτούς τους οικισμούς δεν δικαιούνται την απαλλαγή.
Η κυβερνητική παρέμβαση έχει σαφή δημογραφικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στην περιφέρεια, ενώ τα μηδενικά εκκαθαριστικά για τους δικαιούχους αναμένεται να εμφανιστούν το 2027.