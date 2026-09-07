Γιατί είναι δύσκολο να βρούμε ηλεκτρολόγο και υδραυλικό;

Το Reader.gr απευθύνθηκε σε εκπροσώπους σωματείων ηλεκτρολόγων και υδραυλικών, αναζητώντας απάντηση για τον λόγο που συχνά δεν βρίσκουμε τεχνικό για επισκευές.

Πόσο συχνά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα υδραυλικά ή τα ηλεκτρικά του σπιτιού και αναζητούμε τεχνικό, χωρίς όμως να βρίσκουμε ή αναγκαζόμαστε να περιμένουμε για ημέρες; Η απάντηση είναι τουλάχιστον «συχνά», καθώς πολλοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε κυνήγι… «μάστορα».

Η δυσκολία εύρεσης τεχνικών, ωστόσο, αποκαλύπτει την πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στα επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας, συνθήκη που σχετίζεται άμεσα με τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και τις αλλαγές στον κλάδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

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