Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Μάχη να μην απειληθούν η πόλη και το δάσος (vid)

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για να μην πλησιάσουν οι φλόγες την πόλη.

Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, παρουσίασε ισχυρές αναζωπυρώσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις σε ιδιαίτερα δύσβατο και απροσπέλαστο σημείο.

Γιγαντιαία επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο

Στο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 48 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Η προσοχή των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είναι εστιασμένη στο να εμποδίσουν τις φλόγες να κατευθυνθούν προς την πόλη της Κόνιτσας και το πυκνό δάσος πεύκων και ελάτων που βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτήν. Όπως επεσήμανε και ο πρώην δήμαρχος Μάκης Χατζηεφραιμίδης, η πυκνή καύσιμη ύλη και το ορεινό ανάγλυφο δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οδηγίες προς τους κατοίκους για τον πυκνό καπνό

Το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κόνιτσας εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα θα αυξήσουν τα επίπεδα καπνού στην περιοχή.

Οι αρχές συνιστούν στα άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους με ανακύκλωση αέρα ή να απομακρυνθούν έγκαιρα. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην μετακινούνται προς το μέτωπο της φωτιάς και να μην σταθμεύουν σε στενούς δρόμους, ώστε να διατηρούνται ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

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