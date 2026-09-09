Ταξίδι στο κέντρο της Γης; Ερευνητές ανακάλυψαν 2.900 χλμ. κάτω από την επιφάνεια, έξι άγνωστους σχηματισμούς

Έξι άγνωστες δομές, περίπου 2.900 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, εντόπισαν ερευνητές μελετώντας έναν ειδικό τύπο σεισμικών κυμάτων.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έξι άγνωστες μέχρι σήμερα δομές, στα όρια του πυρήνα και του μανδύα της Γης, περίπου 2.900 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια, μια ανακάλυψη που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του πλανήτη και επηρεάζουν την επιφάνεια.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη μελέτη, μιας και το βαθύτερο σημείο που έχει φτάσει ανθρώπινη γεώτρηση είναι η Γεώτρηση Κόλα στην Ρωσία, με βάθος 12,2 χιλιόμετρα, μόλις ένα μικρό μέρος του φλοιού της Γης. Για να εξετάσουν τι συμβαίνει πολύ βαθύτερα, ερευνητές στην Κίνα στράφηκαν στα σεισμικά κύματα και ειδικότερα σε έναν τύπο κυμάτων που είναι γνωστός ως PKP precursors.

Πως εντοπίστηκαν τα τμήματα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνική machine learning, αναλύοντας παραπάνω από 2 εκατομμύρια σεισμούς που είχαν καταγραφεί τα τελευταία 35 χρόνια, εντοπίζοντας περίπου 175.000 σήματα του PKP, έναν αριθμό περίπου δέκα φορές μεγαλύτερο από όλες τις προηγούμενες έρευνες. Η ανάλυση αποκάλυψε ευρύτερες ζώνες πιθανών ανομοιογενειών, αλλά και έξι περιοχές που φαίνεται να φιλοξενούν σημαντικές δομές, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμα σε θέση να προσδιορίσουν τι είναι αυτές οι δομές, εκτιμούν όμως ότι είναι σημαντικοί στόχοι για τις μελλοντικές έρευνες στο εσωτερικό της Γης, καθώς μια καλύτερη κατανόηση αυτών των σχηματισμών και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για φαινόμενα όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια.

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