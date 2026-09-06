Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από ενυδρίδα: Χρειάστηκε 38 ράμματα - Την τράβηξε μέσα στο νερό

Μια σπάνια επίθεση ενυδρίδας άφησε μια κολυμβήτρια με τραύματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια και συνολικά 38 ράμματα. Η ίδια περιγράφει περίπου πέντε λεπτά τρόμου μέσα στα νερά της λίμνης Tahoe.

Μια Αμερικανίδα κολυμβήτρια χρειάστηκε 38 ράμματα και αρκετά εμβόλια κατά της λύσσας μετά από μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική επίθεση ενυδρίδας στη λίμνη Tahoe, στα σύνορα της Καλιφόρνια με την Νεβάδα.

Η Lynette Bellin, εκπαιδεύτρια κολύμβησης, έκανε την Κυριακή μια βουτιά στη λίμνη, κάτι που, όπως λέει, απολαμβάνει ιδιαίτερα και θεωρεί διαλογιστικό, αλλά όλα άλλαξαν όταν ένιωσε κάτι «δυνατό» να αρπάζει το πόδι της και να την τραβά κάτω από το νερό. Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για άνθρωπο, όμως όταν γύρισε είδε μια ενυδρίδα.

«Δεν σταματούσε να με κυνηγά»

Σύμφωνα με την Bellin, το ζώο άρχισε να της επιτίθεται με δόντια και νύχια, και εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί κολυμπώντας όμως η ενυδρίδα συνέχισε να την ακολουθεί και να δαγκώνει τα πόδια της. Όπως περιέγραψε αργότερα, η επίθεση ήταν «αδυσώπητη» και συνεχίστηκε ακόμη και όταν κατάφερε να ανέβει σε έναν βράχο. Η ίδια εκτιμά ότι διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να μπορέσει τελικά να βγει από το νερό.

Η γυναίκα είχε τραύματα στο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια και τις κνήμες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε 38 ράμματα ενώ παράλληλα, της χορηγήθηκαν αρκετές δόσεις εμβολίου κατά της λύσσας. Σύμφωνα με σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε από μέλη της τοπικής κοινότητας, θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες εκτός εργασίας για να αναρρώσει.

Σπάνια επίθεση

Οι επιθέσεις ενυδρίδων είναι σπάνιες και, σύμφωνα με την Bellin, όλες οι αρμόδιες αρχές στις οποίες ανέφερε το περιστατικό της είπαν ότι δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά κάτι παρόμοιο αλλά η ίδια εκτιμά ότι το ζώο μπορεί να προστάτευε τα μικρά του.

Εκπρόσωπος του Nevada Department of Wildlife επιβεβαίωσε ότι τέτοια περιστατικά είναι πολύ σπάνια, αν και οι πληθυσμοί των βορειοαμερικανικών ποταμόβιδρων στην περιοχή αυξάνονται τα τελευταία 15 χρόνια. Οι αρχές συμβουλεύουν το κοινό να κρατά απόσταση από τις ενυδρίδες και να απομακρύνεται από την περιοχή αν συναντήσει κάποια μέσα στο νερό.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, η Bellin δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη λίμνη και όταν επουλωθούν τα τραύματά της, σκοπεύει να επιστρέψει για κολύμπι.

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