Εργαστήριο μακροζωίας με στόχο να ξεπεραστούν τα φυσικά όρια ζωής: «Θα ξεγελάσουμε τον Θεό» λέει η κόρη του Πούτιν

Από την υγιεινή διατροφή και τις προληπτικές εξετάσεις έως την αναζήτηση θεραπειών κατά της γήρανσης, η Ρωσία εντείνει τις σχετικές έρευνες.

Στην κούρσα για την παράταση της ανθρώπινης ζωής μπαίνει δυναμικά η Μαρία Βορόντσοβα, κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία παρουσίασε τις φιλοδοξίες της Ρωσίας στον τομέα της μακροζωίας. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας νέου εργαστηρίου στη Μόσχα, η 41χρονη ενδοκρινολόγος εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα 10 έως 20 χρόνια η ιατρική θα μπορούσε να κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της γήρανσης.

Η Βορόντσοβα μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Σχολή Διοίκησης της Μόσχας Skolkovo, όπου παρουσιάστηκε μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία για τη μελέτη των επιπτώσεων που έχει η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην κοινωνία, την οικονομία, την αγορά εργασίας και τη δημόσια πολιτική. Όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Vedomosti, η ίδια περιέγραψε τη μακροζωία ως μια προσπάθεια που αρχικά αποσκοπεί στην αξιοποίηση του φυσικού δυναμικού του ανθρώπου και, σε δεύτερο στάδιο, στην υπέρβασή του.

Από τα 85-90 χρόνια στην προσπάθεια υπέρβασης των φυσικών ορίων

Σύμφωνα με τη Βορόντσοβα, το πρώτο βήμα είναι να φτάνει ο άνθρωπος στο φυσικό όριο ζωής που η ίδια τοποθετεί περίπου στα 85 με 90 χρόνια, το οποίο για να επιτευχθεί, προϋποθέτει πως η φροντίδα της υγείας έχει ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και να ενισχύεται μέσα από την οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις αποτελούν, κατά την ίδια, βασικές προϋποθέσεις για μια μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή. Η καλλιέργεια τέτοιων συνηθειών από νωρίς θα μπορούσε να βοηθήσει τις επόμενες γενιές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους.

Το δεύτερο στάδιο, ωστόσο, είναι σαφώς πιο φιλόδοξο, με την Βορόντσοβα να περιγράφει την προσπάθεια να ξεπεραστούν τα φυσικά όρια της ανθρώπινης ζωής ως μια απόπειρα να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση». Αναγνώρισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής η επιστημονική πρόοδος σε αυτό το πεδίο παραμένει περιορισμένη. Η ίδια εκτίμησε ότι ο «καθολικός ανθρώπινος φόβος του θανάτου» θα ωθήσει τα συστήματα υγείας να αναζητήσουν λύσεις για τη γήρανση μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Το εμπόδιο των κλινικών δοκιμών και η αναζήτηση νέων θεραπειών

Ένα από τα βασικά εμπόδια που περιέγραψε η Βορόντσοβα είναι ότι η γήρανση δεν αναγνωρίζεται σήμερα ως ασθένεια, και αυτό δυσκολεύει την ανάπτυξη και την έγκριση φαρμάκων που θα στοχεύουν άμεσα στη διαδικασία της γήρανσης, καθώς οι κλινικές δοκιμές προϋποθέτουν σαφή διάγνωση και συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης. Σε πρόσφατες δηλώσεις της στη ρωσική κρατική τηλεόραση, η ίδια εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις δυνατότητες της χώρας της, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει τις προϋποθέσεις να αναπτύξει πρώτη ένα χάπι κατά της γήρανσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα κριτήρια για το ποιοι θα μπορούν να λαμβάνουν μια τέτοια θεραπεία.

Οι δηλώσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι έχει ήδη αναπτυχθεί ή αποδειχθεί αποτελεσματικό κάποιο φάρμακο που σταματά τη γήρανση. Πρόκειται για στόχο της ερευνητικής προσπάθειας, με σημαντικά επιστημονικά και ρυθμιστικά εμπόδια να παραμένουν. Το νέο εργαστήριο στη Skolkovo θα εξετάζει, παράλληλα, τις ευρύτερες συνέπειες μιας κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια. Οι ερευνητές θα μελετούν πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επηρεάζει την υγειονομική περίθαλψη, τις αγορές, τις επαγγελματικές διαδρομές και τις κρατικές πολιτικές, με στόχο να διαμορφώσουν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Το ενδιαφέρον του Πούτιν για τη μακροζωία

Ακόμα και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει συνδεθεί δημοσιογραφικά με το ενδιαφέρον για την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην β, καταγράφηκε σε ανοικτό μικρόφωνο συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τις προοπτικές της βιοτεχνολογίας, τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να μπορούν στο μέλλον να ζουν πολύ περισσότερο.

Παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, η επίτευξη ακραίας μακροζωίας ή αθανασίας παραμένει μακριά από τις σημερινές επιστημονικές δυνατότητες. Προς το παρόν, η προσπάθεια επικεντρώνεται κυρίως στην καλύτερη κατανόηση της γήρανσης, στην πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία και στη διατήρηση της υγείας για περισσότερα χρόνια.

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